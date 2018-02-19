TESK'ten Esnaflara Yönelik Yeni Talep!
Advert Advert Advert

TESK'ten Esnaflara Yönelik Yeni Talep!


TESK'ten Esnaflara Yönelik Yeni Talep!
TESK'ten Esnaflara Yönelik Yeni Talep! Tuğçe Gürel - Tarih: 19-02-2018 Saat: 17:29
Anasayfa Eko Gündem TESK'ten Esnaflara Yönelik Yeni Talep!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı bir açıklamada bulunarak 2000 senesinin öncesinde Bağ-Kur'a kaydolmayan esnafların oda ve vergi kayıtlarının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama çerçevesinde, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile iş yeri bulunmasına karşılık Bağ-Kur'da kayıtlı olmayan binlerce esnafın mağdur olduğu dile getirildi. Palandöken, bu durumla karşı karşıya olan esnaflara emeklilik fırsatı sağlanması gerektiğinin altını çizdi. 

Sigortalılıkları 2000'den Önce Başlatılmalı

Emeklilik için yaşı gelen esnaflara, oda ve vergi kayıtları göz önünde bulundurularak geriye dönük borçlanma fırsatı verilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, oda ve vergi kaydı bulunan fakat sigortalı olma niteliklerini taşımalarına rağmen Bağ-Kur'a kayıtlı olmayanların sigortalılıklarının 4 Ekim 2000 tarihinden önce başlatılması gerektiğini ifade etti. 

Birçok esnafın, daha öncesinde verilen geriye dönük borçlanma fırsatından ekonomik nedenlerden dolayı yararlanamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Palandöken, vergi mükellefiyeti olan dönemlerin borçlanılması ve sigortalılık süresi niteliğinde değerlendirilmesi hakkında daha önce bir çok defa geriye dönük borçlanma hakkının verildiğini işaret etti. 

Esnafların Büyük Bir Bölümü Düzenlemeden Yararlanamadı

Palandöken, esnafların büyük bir bölümünün bir senelik dönem zarfı içerisinde borcunu yapılandıramadığını ve gerçekleştirilen düzenlemeden yararlanamadığını dile getirerek, esnafların gözünün kulağının, vergi ve oda kaydı göz önünde bulundurularak geriye dönük borçlanma hakkı verecek yeni bir yasal düzenlemede olduğunu bildirdi. 

TESK Genel Başkanı Palandöken açıklamasında emeklilik yaşına ulaşan fakat 2000 senesinden önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olan esnafların oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınması talebinde bulundu. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Bağ-Kur esnaf emeklilik
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!
İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!
KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek
KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek