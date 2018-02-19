TESK'ten Esnaflara Yönelik Yeni Talep!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak görev yapan Bendevi Palandöken tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama çerçevesinde, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile iş yeri bulunmasına karşılık Bağ-Kur'da kayıtlı olmayan binlerce esnafın mağdur olduğu dile getirildi. Palandöken, bu durumla karşı karşıya olan esnaflara emeklilik fırsatı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sigortalılıkları 2000'den Önce Başlatılmalı

Emeklilik için yaşı gelen esnaflara, oda ve vergi kayıtları göz önünde bulundurularak geriye dönük borçlanma fırsatı verilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, oda ve vergi kaydı bulunan fakat sigortalı olma niteliklerini taşımalarına rağmen Bağ-Kur'a kayıtlı olmayanların sigortalılıklarının 4 Ekim 2000 tarihinden önce başlatılması gerektiğini ifade etti.

Birçok esnafın, daha öncesinde verilen geriye dönük borçlanma fırsatından ekonomik nedenlerden dolayı yararlanamadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Palandöken, vergi mükellefiyeti olan dönemlerin borçlanılması ve sigortalılık süresi niteliğinde değerlendirilmesi hakkında daha önce bir çok defa geriye dönük borçlanma hakkının verildiğini işaret etti.

Esnafların Büyük Bir Bölümü Düzenlemeden Yararlanamadı

Palandöken, esnafların büyük bir bölümünün bir senelik dönem zarfı içerisinde borcunu yapılandıramadığını ve gerçekleştirilen düzenlemeden yararlanamadığını dile getirerek, esnafların gözünün kulağının, vergi ve oda kaydı göz önünde bulundurularak geriye dönük borçlanma hakkı verecek yeni bir yasal düzenlemede olduğunu bildirdi.

TESK Genel Başkanı Palandöken açıklamasında emeklilik yaşına ulaşan fakat 2000 senesinden önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olan esnafların oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınması talebinde bulundu.