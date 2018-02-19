İtalyanlar Giresun Balının Lezzetini Tadacak!
Advert Advert Advert

İtalyanlar Giresun Balının Lezzetini Tadacak!


İtalyanlar Giresun Balının Lezzetini Tadacak!
İtalyanlar Giresun Balının Lezzetini Tadacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 19-02-2018 Saat: 17:50
Anasayfa İthalat&İhracat İtalyanlar Giresun Balının Lezzetini Tadacak!

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli yaptığı açıklamada, İtalyan bir firma ile senelik bazda 400 ton çiçek balı ihracatı gerçekleştirmek adına anlaşma imzalandığını dile getirdi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak görev yapan Kubilay Elevli tarafından gerçekleştirilen açıklamada Giresun balı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. 

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği olarak Giresun balının marka haline getirilebilmesi ve gerek yurt içinde daha iyi değerlendirilebilmesi gerekse Avrupa pazarına giriş yapabilmesi adına gerçekleştirilen projelerin üstünde çalışıldığını ifade eden Elevli, Giresun balı için "Arım Balım Peteğim" projesi çerçevesinde "GİRAY 1" adı kullanılarak marka oluşturulduğunu dile getirdi. 

Üreticilerden 200 Ton Bal Alınacak

Bal üreticilerinden 200 ton bal alımı gerçekleştirileceğini ifade eden Elevli, alınan bu balların Ordu'da kurulmuş olan bal paketleme tesisi içerisinde GİRAY 1 markası ile paketlenip, sonrasında piyasalarda yerini alacağını işaret etti. 

Yıllık 400 Ton Bal İhracatı Anlaşması 

Giresun balının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabilmesi adına bazı girişimlerde bulunulduğundan bahseden Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, söz konusu balı Avrupa pazarına açtıklarına vurgu yaptı. Bu kapsamda İtalyan asıllı bir firma ile senelik bazda 400 ton çiçek balı ihracatı gerçekleştirmek adına anlaşma imzaladıklarını dile getiren Elevli, İtalyan firmanın kendileri vasıtasıyla Giresun üstünden bal alımı gerçekleştireceğine dikkatleri çekti. 

Kestane Balı da Avrupa Pazarına Girecek

Öte yandan Giresun'un kestane balını da Avrupa'daki organik ürün piyasasına kazandıracaklarının altını çizen Elevli, bu konuyla alakalı da bazı girişimlere imza attıklarını bildirdi. Kestane balına organik sertifikanın alınacağını söyleyen Elevli, bu kapsamda anlaşma sağlanan firmalar üstünden Avrupa organik pazarına kestane balının giriş yapacağını sözlerine ekledi. 

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Giresun Giray 1 Ordu kestane balı Arım Balım Peteğim
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı?
Ev Alırken Devlet Destekleri Var mı? Ev almak, dar gelirli vatandaşlardan yüksek gelirli vatandaşlara kadar oldukça önemli bir hedef olarak bilinmektedir. Günümüzde konut sahibi olma aşamasında konut kredisi önemli bir yer tutsa da...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!
İTO Başkanı Oran'dan IMF'ye Sert Çıkış!
KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek
KDV Reform Paketi Piyasayı Pozitif Etkileyecek