İtalyanlar Giresun Balının Lezzetini Tadacak!

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak görev yapan Kubilay Elevli tarafından gerçekleştirilen açıklamada Giresun balı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği olarak Giresun balının marka haline getirilebilmesi ve gerek yurt içinde daha iyi değerlendirilebilmesi gerekse Avrupa pazarına giriş yapabilmesi adına gerçekleştirilen projelerin üstünde çalışıldığını ifade eden Elevli, Giresun balı için "Arım Balım Peteğim" projesi çerçevesinde "GİRAY 1" adı kullanılarak marka oluşturulduğunu dile getirdi.

Üreticilerden 200 Ton Bal Alınacak

Bal üreticilerinden 200 ton bal alımı gerçekleştirileceğini ifade eden Elevli, alınan bu balların Ordu'da kurulmuş olan bal paketleme tesisi içerisinde GİRAY 1 markası ile paketlenip, sonrasında piyasalarda yerini alacağını işaret etti.

Yıllık 400 Ton Bal İhracatı Anlaşması

Giresun balının Avrupalı tüketicilere ulaştırılabilmesi adına bazı girişimlerde bulunulduğundan bahseden Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, söz konusu balı Avrupa pazarına açtıklarına vurgu yaptı. Bu kapsamda İtalyan asıllı bir firma ile senelik bazda 400 ton çiçek balı ihracatı gerçekleştirmek adına anlaşma imzaladıklarını dile getiren Elevli, İtalyan firmanın kendileri vasıtasıyla Giresun üstünden bal alımı gerçekleştireceğine dikkatleri çekti.

Kestane Balı da Avrupa Pazarına Girecek

Öte yandan Giresun'un kestane balını da Avrupa'daki organik ürün piyasasına kazandıracaklarının altını çizen Elevli, bu konuyla alakalı da bazı girişimlere imza attıklarını bildirdi. Kestane balına organik sertifikanın alınacağını söyleyen Elevli, bu kapsamda anlaşma sağlanan firmalar üstünden Avrupa organik pazarına kestane balının giriş yapacağını sözlerine ekledi.