Bina Sayısı Azalırken, Yapıların Yüzölçümü Arttı

TÜİK tarafından 2017 senesi yapı izin istatistikleri açıklandı. Bu kapsamda belediyelerce verilmiş olan yapı kullanma izin belgelerinin 2017 senesi içerisinde bir önceki seneye kıyasla bina sayısında yüzde 1.7 seviyesinde gerileme gözlemlenirken, yüzölçümünde yüzde 6.6 seviyesinde, daire saysında ise yüzde 8.9 seviyesinde artış gözlemlendi.

Yapı kullanma izin belgesi sağlanan binaların söz konusu dönem içerisinde yapıların toplam yüzölçümünün 161.1 milyon metrekare seviyesinde olduğu belirtilirken, bunların 94.2 milyon metrekareden oluşan bölümünü konutun, 35.7 milyon metrekareden oluşan bölümünü konut dışı alanların, 31.2 milyon metrekareden oluşan bölümünün ise ortak kullanım alanlarının oluşturduğu ifade edildi.

Kullanma Amacı Olarak İkamet Amaçlı Daireler Ön Planda

Kullanma amaçları doğrultusunda 121.3 milyon metrekareyle en yüksek paya iki ve daha fazla dairesi bulunan ikamet amaçlı kullanılan binaların sahip olduğu dile getirilirken, bu binaları ise 8.4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binalarının takip ettiği belirtildi.

Yapı sahipliği doğrultusunda özel sektörün 138.9 milyon metrekarelik bölümle en fazla pay sahibi olduğu dile getirilirken, bunu ise 18 milyon metrekarelik bölümle devlet sektörünün, 4.2 milyon metrekarelik bölümle yapı kooperatiflerinin takip ettiği bildirildi.

Daire sayısı baz alındığında toplam olara 820 bin 526 dairenin, özel sektör tarafından alınan bölümünün 756 bin 207 olduğu ifade edilirken, devlet sektörü tarafından alınanların 45 bin 633 olduğu, yapı kooperatifleri tarafından alınanların ise 18 bin 686 olduğu dile getirildi.

En Yüksek Pay İstanbul'un

Öte yandan yapıların toplam yüzölçümü doğrultusunda en yüksek pay 28.2 milyon metrekareyle İstanbul olurken, İstanbul'u bu kapsamda 16.1 milyon metrekareyle Ankara'nın, 8.9 milyon metrekareyle ise İzmir'in takipte olduğu bildirildi.

Yine aynı kapsamda en düşük olan iller göz önüne alındığında ise Şırnak, Hakkari ve Ardahan'ın sıralandığı dile getirilirken, daire sayısı baz alındığında İstanbul'un 160 bin 471 seviyesiyle en yüksek paya sahip olduğu, İstanbul'u ise 67 bin 275 seviyesiyle Ankara'nın, 49 bin 844 seviyesiyle ise İzmir'in izlediği vurgulandı.