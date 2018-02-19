Yıldız Holding’in Tercihi Yapı Kredi Bankası
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Yıldız Holding’in Tercihi Yapı Kredi Bankası


Yıldız Holding’in Tercihi Yapı Kredi Bankası
Yıldız Holding’in Tercihi Yapı Kredi Bankası Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 19-02-2018 Saat: 19:42
Anasayfa Bankalar Yıldız Holding’in Tercihi Yapı Kredi Bankası

Yıldız Holding şirketi, kredi yapılandırması hakkındaki görüşmelerini Yapı Kredi Bankası’nın liderliğinde yürütüleceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda kredi yapılandırması ile gündeme gelen Yıldız Holding şirketi, kredi yapılandırması hakkındaki görüşmelerini Yapı Kredi Bankası’nın liderliğinde yürütüleceğini açıkladı.

Ülker, Godiva ve United Biscuits markalarını himayesi altında barındıran Yıldız Holding şirketinin bankalara olan 6 milyar dolar borcunun, 1 milyar dolarlık kısmı şüpheli olduğu için ve şirketin önünde engel olduğu kanısına varıldığından, bankalar ile görüşülüp kredi yapılandırma kararı alınmıştı. Alınan bu karardan sonra Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kredi yapılandırması hakkındaki detayları çalışanlarına mektup yazarak bildirmiş ve asılsız haberlere çalışanlarının inanmayacağını dile getirmişti.

Gerek Yıldız Holding ve gerekse de Yapı Kredi Bankası’ndan yapılan dünkü açıklamaya göre yapılandırma sürecinin Yapı Kredi Bankası tarafından yönetileceği bildirildi.

Lider Banka Yapı Kredi

Kredi yapılandırması için 10 banka ile görüşme sağlayan Yıldız Holding şirketi, bu bankalar içerisinden Yapı Kredi Bankası’nı lider konuma getirdi. Yıldız Holding tarafından dün itibari ile yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası, Türkiye ekonomisini güçlü kılmayı başarabilen ve Türk markalarını daima destekleyen bir banka.

Yıldız Holding tarafından “Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka” seçilen Yapı Kredi Bankası’nın, Yıldız Holding kurulduğundan beri bir ortaklık içerisinde olduğu biliniyor. 1944 yılından bu yana ortak bir girişim ile hareket eden şirket ve banka için açıklamalarda bulunan Yıldız Holding, Yapı Kredi Bankası’nı Türk ekonomisine değer katan bir banka olarak tanımlıyor. Yapı Kredi aracılığı ile sendikasyon kredisi hakkında düzenlemeler yapılacağını da belirten şirket, bu sayede şirketin ekonomik anlamda ileri düzeyde bir büyüme elde edeceğini düşünüyor. 

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