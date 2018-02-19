Türkiye’nin Kredi Notu Tekrar Değerlendirilecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P, Cuma günü açıklayacak olduğu verilerde Türkiye’nin kredi notlarına da değinecek. Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin kredi notuna dair olumsuz yorumlarda bulunan S&P’nin, Türkiye hakkındaki derecelendirmesinin değişmesi bekleniyor.

Türkiye’nin kredi notunda ve görünümünde bir değerlendirme yapan Standard&Poor’s Bankası, 23 Şubat Cuma günü, Foreks’in yapmış olduğu anketlerin sonuçlarını açıklayacak. Açıklanacak olan anket sonuçları hakkında yorumlarda bulunan ekonomistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye hakkında geçtiğimiz hafta yapmış olduğu yorumlarda değişikliğe gitmesini bekliyor.

S&P bankası tarafından Türkiye’ye verilen “BB” notunun sabit tutulacağını düşünen ekonomistler, Türkiye’nin kredi notunda “negatif” bir görünümün korunacağını düşünüyor.

Foreks’in Anketine Katılan Şirketler

Foreks tarafından yapılan ankete 13 banka ve kurum analisti katıldı. Türkiye’nin kredi notu hakkında ve görünümünde yorumlarda bulunan banka ve kurum analistleri içerisinde ilginç isimler yer aldı.

Foreks tarafından yapılan ankete İş Yatırım, Gedik Yatırım, Tacirler Yatırım, Ahlatcı Yatırım, IşıkFX, Alnus Yatırım, QNB Finansbank, Bürümcekçi Araştırma, Abank, Reel Kapital Menkul, İş Portföy, Spinn Danışmanlık ve Yatırım Finansman isimlerinin katıldığı görüldü.

Standard&Poor’s bankasının 27 Ocak 2017 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu “BB” olarak belirten banka, kredi görünümü içerisinde “Negatif” demişti. Daha önce açıkladığı verilerde kredi görünümüne “Durağan” diyen bankanın, bu konuda değişikliğe gitmesi lakin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapmadan sabit kalmasını bekliyor.

S&P tarafından Türkiye hakkında yapılan son kredi değerlemesi ve görünümü yorumu 5 Eylül 2017 ve 24 Kasım 2017 tarihlerinde yapılmıştı. Şimdi ekonomistler S&P tarafından açıklanacak olan verilerin tarihini, 23 Şubat Cuma gününü bekliyor.