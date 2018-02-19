Japonya’nın İhracatı Arttı

Son dönemlerde dış ticaret dengelerinde bir toparlanma sürecine giren Japonya’nın hem ihracatı hem de ithalat oranı arttı. Japonya’nın ihracat ve ithalat oranlarında kaydettiği güçlü büyüme sayesinde, ihracatta yüzde 12’lik bir artış yaşadığı görülüyor.

2018 yılında da dış ticaret dengesini korumaya ve toparlamaya özen gösteren Japonya’nın, ithalatında yaşanan artışa bağlı olarak 2017 yılı Mayıs ayından bu yana ilk dış ticaret açığı belirlenmiş oldu. İhracatta 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayına oranla yüzde 12.2 artış yaşayan ülkenin, geçen yıla oranla ihracatta yüzde 9,4 oranında bir büyüme gerçekleştirdiği gözlemlendi. İthalat oranında ise Japonya’nın yüzde 7,9 oranında büyüdüğü görüldü.

Dış Ticaret Açığı Azaldı

İhracat oranında yüzde 9,4 büyüme elde ederek, yüzde 12.2 seviyesine getiren Japonya’nın ithalatında da yüzde 7,9 oranında büyüme yaşadığı görüldü. Böylelikle Japonya, ithalat ve ihracat dengesinde ekonomistlerin beklentilerini aşmış oldu.

Ekonomistlerin ithalat ve ihracat dengesinde Japonya’dan ortalama yüzde 7,7 büyüme beklentisi vardı. Bu beklentiyi aşarak ortalama yüzde 7,9’luk bir büyüme elde eden Japonya’nın da dış ticaret açığı böylelikle azalmış oldu. 934,4 milyar Yen olarak kaydedilen dış ticaret açığı ile Japonya, 2017 yılından bu yana güçlü bir büyüme elde etmiş oldu.

Tokyo kentinde bulunan Life Insurance Co. Başekonomisti Meiji Yasuda, Japonya’nın elde etmiş olduğu bu başarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İthalatlarında yaşanan artış ile iç taleplerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti. Ekonomik büyüme için ihracattaki trendlere odaklanılmasını söyleyen Yasuda, Japonya’nın elde etmiş olduğu bu başarıdan oldukça memnun olduğunu da ifade etti.