BIST 100 Endeksi Günü 629 Puan Gerileyerek Sonlandırdı

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan BIST 100 endeksi, 10 Şubat Pazartesi gününü yüzde 0.54 oranında değer kaybıyla 115.881.96 puandan sonlandırdı. BIST 100 endeksi, bugün önceki kapanış gününe göre 629.01 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 6.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1.76 oranında, holding endeksi yüzde 0.25 oranında değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri içinde en çok kazandıran sektör yüzde 2.46 oranında yükselişle madencilik, en çok gerileyen sektör endeksi ise bankacılık olarak belirlendi.

Haftaya değer artışıyla başlayan ve 117.521.98 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla değer kaybederek 115.500 ile 116.000 bant aralığında dengelendi. Suriye'de Esed rejimi medyasının, halk güçleri olarak nitelendirdiği unsurların Afrin'e gireceğini duyurmasının jeopolitik belirsizliği artırdığını dile getiren ekonomistler, geçen hafta yüzde 2.57 oranında değer artışı yaşayan Borsa İstanbul'da kar satışlarına neden olduğunu ifade etti.

Kısa Vadeli Borç İstatiktikleri Takip Edilecek

Jeopolitik gelişmelerin piyasalar tarafından takip edilmeye devam edeceğini belirten ekonomistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 seviyesinin destek konumuna olduğunu bildirdi.

Ekonomistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin ilan edeceği Aralık ayı kısa vadeli borç istatistik verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da Şubat ayı ZEW endeksleri ve Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksinin takip edileceğini aktardı.