Küresel Piyasalarda Son Durum! 19.02.18
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Küresel Piyasalarda Son Durum! 19.02.18


Küresel Piyasalarda Son Durum! 19.02.18
Küresel Piyasalarda Son Durum! 19.02.18 Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 22:30
Anasayfa Borsa&Finans Küresel Piyasalarda Son Durum! 19.02.18

Küresel piyasalarda, dolar durgun seyrederken hisse senetleri yükseliş trendini sona erdirdi.

Avrupa hisse senetleri, Japonya ve Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi'nin son beş sene içindeki en başarılı haftalık performansını göstermesinin ardından ABD hisse senetlerindeki yükseliş devam edemedi. Petrol yükselirken, dolar büyük paralar karşısında sakin bir seyir izledi.

Stoxx Europe 600 Endeksi, otomobil ve tüketici hisselerindeki değer kaybının ardından yavaş yavaş değer kaybetti. Hisse senetlerinin Eylül 2016 tarihinden günümüze en iyi haftalık performansını gösterdikten sonra bu hareketin devam ettiği Asya piyasalarına göre ters yönlü olarak seyretti. Japonya hisse senetleri yenin değer kaybetmesinin etkisiyle yüksek seviyelerde kapandı. ABD endeks vadeli kontratları artarken, Almanya tahvilleri geriledi ve euro yavaş yavaş yükseldi.

Avrupa piyasaları, ABD hisse senetleri ve Hazine tahvillerinin Başkan Günü tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı ara verdi ve Hong Kong ile Çin piyasalarının ay takvimine göre yeni yıl tatili dolayısıyla işlemlerin gerçekleştirilmemesinden dolayı bugün gündemden düşmedi. Avrupa hisse senetlerinin gösterge endeksi, güç kazanan eurodan destek alarak Şubat ayının başında, ABD hisse senetlerinde görülen sert düşüşü takip etmişti.

Bu Hafta 258 Milyon Dolarlık İhale Düzenlenecek

Önümüzdeki günlerde, ABD Hazinesi borçlanma ihaleleri açacak ve bu ekstra tahvil arzının Amerikan vergi mükelleflerine ne kadar yük olacağına dair belirtiler tahvil traderlarının alacağı kararlara bağlı olacak. ABD Hazinesi bu hafta toplam 258 milyar dolar değerinde ihaleler düzenleyecek ve bu ihaleler, rekor tutardaki üç ve altı ay vadeli bono ihalelerini de kapsayacak. Bu hafta ekonomik veri takvimi çok canlı değil ve ihalelerdeki satışlar, borçlanma maliyetlerinin artış hızına yönelik sinyal verebilir.

Asya'da, döviz traderları Japonya'da ihracat ve ithalat verilerinin Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla güçlü artışlar göstermesinin ekonominin genişlemenin süreceğini belirtmesine rağmen, Japon yenin 15 ayın zirvesinden geriledi.

Stoxx Europe 600 ABD S&P 500 Tahvil Hisse Senetleri
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