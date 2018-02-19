OECD Bölgesi Büyüme Verileri Açıklandı
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OECD Bölgesi Büyüme Verileri Açıklandı


OECD Bölgesi Büyüme Verileri Açıklandı
OECD Bölgesi Büyüme Verileri Açıklandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 22:45
Anasayfa Eko Gündem OECD Bölgesi Büyüme Verileri Açıklandı

OECD bölgesinde geçen senenin son çeyrek döneminde reel GSYH büyüme oranı, bir önceki döneme kıyasla düşüş yaşayarak yüzde 0.6 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2017 senesine yönelik dördüncü çeyrek dönem büyüme verilerini bildirdi. Veriler kapsamında, OECD bölgesinde 2017 senesinin üçüncü çeyrek döneminde yüzde 0.7 olarak gerçekleşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı, aynı senenin son çeyrek döneminde yüzde 0.6 seviyesine düştü. Geçici veriler göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalarda, güçlü ekonomilerden Japonya'da aynı süreçte büyüme yüzde 0.6 oranından yüzde 0.1 oranına düşerek ciddi oranda geriledi. 2017 senesinin üçüncü çeyrek dönemine kıyasla dördüncü çeyreğindeki büyüme oranı ABD'de yüzde 0.8 oranından yüzde 0.6 oranına, Almanya'da ise yüzde 0.7 oranından yüzde 0.6 oranına düştü. Aynı süreçte, İtalya'da ise bu konusu oran yüzde 0.4 oranından yüzde 0.3 oranında geriledi.

AB Ve Euro Bölgesi Büyüme Oranı Geriledi

Veriler kapsamında, Fransa'da geçen senenin üçüncü çeyrek döneminde yüzde 0.5 oranında olan büyüme oranı son çeyrek dönemde yüzde 0.6 oranına yükselirken, İngiltere'de bu seviye yüzde 0.4 oranından yüzde 0.5 oranına çıktı. Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde ise aynı süreçte büyüme oranı yüzde 0.7 oranından yüzde 0.6 oranına düştü.

Buna ek olarak, geçici rakamlara göre OECD Bölgesinde 2017 senesinin 12 aylık döneminde GSYH büyüme oranı yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2016 senesinde yüzde 1.8 seviyesinde gerçekleşmişti. Güçlü ekonomiler içinde Almanya yüzde 2.9 olarak belirlendi ve en yüksek senelik büyüme oranına ulaştı. İngiltere yüzde 1.5 seviyesinde gerçekleşerek aynı süreçte en düşük büyüme oranına sahip oldu.

OECD GSYH AB Euro Bölgesi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
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