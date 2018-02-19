Özel Sektörün Kredi Borcu 220 Milyar Dolar Arttı

Özel sektörde, 2017 senesinin Aralık ayı itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 18.3 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 220.6 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2017 tarihine ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borç verilerini açıkladı. Özel sektörün yurt dışından elde ettiği kredi borcu gelişmeleri araştırıldığında, 2016 sene sonuna kıyasla uzun vadeli kredi borcu 18.2 milyar dolar artışla 220.6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise 4 milyar dolar artışla 18.3 milyar dolara ulaştı.

Borçlulara göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu bir önceki senenin Aralık ayına kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.9 milyar dolar arttı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 5.9 milyar dolar tutarında artışla 30.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte bankacılık dışı finansal kurumların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar gerileyerek, tahvil stoğu ise 209 milyon dolar gerileyerek 4.4 milyar dolara indi.

Finansal Olmayan Kurumların Borçlanmaları 8 Milyar Dolar Arttı

Aynı süreçte finansal olmayan kurumların kredi biçimindeki borçlanmaları 8.4 milyar dolar yükseldi, tahvil stoğu ise 1.3 milyar dolar artarak 6.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kısa vadeli kredi borcuna yönelik, 2016 sene sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.2 milyar dolar artarak 11.5 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1.7 milyar dolar artarak 3.9 milyar dolara yükseldi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna yönelik, 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla tahvil harici özel alacaklılara olan borç, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 4.6 milyar dolar artarak 152.4 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli kredi borcuna yönelik, tahvil harici özel alacaklılara olan borç bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 3.6 milyar dolar artarak 17.6 milyar dolara ulaştı.