Çatılarda Üretilecek Elektriğin Satış İşlemleri Kolaylaştı!
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Çatılarda Üretilecek Elektriğin Satış İşlemleri Kolaylaştı!


Çatılarda Üretilecek Elektriğin Satış İşlemleri Kolaylaştı!
Çatılarda Üretilecek Elektriğin Satış İşlemleri Kolaylaştı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 19-02-2018 Saat: 23:43
Anasayfa Eko Gündem Çatılarda Üretilecek Elektriğin Satış İşlemleri Kolaylaştı!

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaleli, apartmanların çatı ve cephelerinde üretimi gerçekleştirilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışına yönelik engellerin kaldırıldığını bildirdi.

Çatıda güneş enerji sistemlerinin saha sistemlerinden farklı yönünün, ekipman olarak daha ekonomik olduğunu dile getiren Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, bu sistemlerde mekanik taşıyıcı aksamların bulunmadığını belirterek, sahada yapılan bir hafriyat çalışmasının bulunmadığını ifade etti. Kaleli, tel, çit çalışması, güvenlik kamerası ihtiyacının bulunmamasının yanı sıra çatı tipi santrallerin, saha tipi santrallere göre ekipman açısından biraz daha uygun fiyatlı olduğunu anlattı.

Apartmanın çatı ve cephelerinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışında aboneler için vergi muafiyeti içeren maddelerinin onaylandığını bildiren Kaleli, bu gelişme sayesinde çatı güneş sistemlerinin kullanımının artacağını dile getirdi.

Kurulan Sistemler 6-8 Seneye Kendini Amorte Edecek

Türkiye’nin doğal kaynaklarının yeterli olduğunu ve güneş enerjisinden elektrik üretimi için çok verimli olduğunu vurgulayan GÜNDER Başkanı Kaleli, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların sonuç verdiğini dile getirdi.

Kurulum maliyetine ilişkin bilgilendirme yapan Kaleli, çatı güneş enerji sistemi maliyetinin çatı koşullarına göre değişim gösterdiğini fakat 10 kilovat kurulu güce sahip bir çatı sistemi için 10 bin dolarlık maliyet hesabı yapıldığını anlattı. Şu anki döviz kuruna göre sistemin maliyetinin 35 bin lira ila 40 bin lira arasında olacağını ifade eden Kaleli, bu maliyetin yatırımların bulunduğu yere, çatının koşullarına göre değiştiğini belirterek, yatırımın 6 ila 8 sene arasında kendini amorte edeceğine dikkat çekti.

Güneş Enerjisi Topluluğu GÜNDER Kutay Kaleli Güneş Enerji Sistemi ÇAtı
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