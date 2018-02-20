20.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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20.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


20.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
20.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 20-02-2018 Saat: 08:41
Anasayfa Altın&Döviz 20.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Politik söylentiler kurun hareketini yönlendirdi. Dolar yönünü yukarı çevirirken Euro sakin bir seyir ile güne başladı.

Savaş mı başlıyor düşüncesi dolar kurunda kurun yukarı yönlenmesine neden oldu. Dün Suriye devlet medyası tarafından hükümet yanlısı güçlerin Afrin bölgesine gireceği açıklamıştı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğüne önem verdiklerini vurgulayarak rejimin bölgeye gelme amacını sorguladı.

Dün düşüş eğiliminde güne başlayan dolar gelen haberlerin ardından yönünü yukarı çevirmiş ve 3,7625 seviyesine kadar yükselmişti.

Ekonomi uzmanları gelen haberlerin piyasalar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek Afrin konusunun Türk Lirasının kötü performans göstermesine sebep olduğunu belirtiyor. Bölgede oluşan belirsizliğin ABD ile ilişkilerin normalleşmesinin hemen ardından Rusya tarafından gelen hamle nedeniyle oluştuğu dikkat çekiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gerçekleştirilmesi durumunda piyasa daha yoğun bir şekilde konudan etkilenebilir.

Dolar Ne Kadar?

Geçtiğimiz hafta 3,7588’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7622 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Geçen haftayı 4,6649 liradan kapatan Euro kuru bugün güne 4,6615 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2387 seviyesinde güne başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 11 bin 462 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 953 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,59 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

266,3 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

Altın Euro Dolar Bitcoin Döviz fiyatları
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