2017 Yılında 1 Milyon 323 Bin Konut Ruhsat Aldı
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2017 Yılında 1 Milyon 323 Bin Konut Ruhsat Aldı


2017 Yılında 1 Milyon 323 Bin Konut Ruhsat Aldı
2017 Yılında 1 Milyon 323 Bin Konut Ruhsat Aldı Hatice Demir - Tarih: 20-02-2018 Saat: 09:06
Anasayfa Emlak 2017 Yılında 1 Milyon 323 Bin Konut Ruhsat Aldı

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2017 yılı yeni konut ruhsatı konusunda rekor kırdı. Satışlardaki durgunluğa rağmen saatte 151 konuta ruhsat verildiği görüldü.

Konut fiyatlarındaki artış hızı ve satışların düştüğü bir dönemde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilerde ilginç bir durum dikkatlerden kaçmadı. Türkiye 2017 yılında toplamda 1 milyon 323 bin konuta ruhsat verdi. 2016 yılı boyunca verilen ruhsat miktarı 986 bin de kalırken iki yıl arasındaki fark yüzde 32,3 seviyesinde oldu. Yapımına başlanılacak konut sayısını göstermekte olan bu istatistiğe göre bir günde 3 bin 625, bir saatte ise 151 konut ruhsat almış oldu.

Durgunluk Zengin Muhitlerde

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları Eylül ayından bu yana enflasyonun gerisinde bir artış kaydediyor. Hatta bazı illerimizde düşüş bile söz konusu. Bu verinin yanı sıra piyasanın büyük firmaları dahi satışlarda durgunluk yaşadıklarından bahsederek ekonomik anlamda riskli bir sürece girilebileceğini ifade ediyor. Ancak TÜİK verileri ise 2017 yılında alınmış olan rekor seviyedeki ruhsat miktarının tam tersini söylediğini gösteriyor.

Artan demir fiyatlarından şikayetçi olan müteahhitler konut fiyatlarında arzu edilen seviyeye ulaşamadıklarından bahsederek özellikle metrekare fiyatı 6 bin lira ve üzerindeki konutların satışlarında önemli oranda sıkıntı olduğunu dile getiriyorlar.

Yönetmelik Değişikliği Etkiledi

Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bu kesimin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için konut ihtiyacının devam ettiğini belirten sektör uzmanları 2017 yılında ruhsat taleplerinde yaşanan artışın 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu değişiklik ile yeni stüdyo ve 1+1 daire yapımının geri alınması söz konusu olmuş ve bu nedenle müteahhitler projelerini ilk fırsatta tamamlayarak belediyelere yönlendirmişti.

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