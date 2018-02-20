Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Günümüzde konut almak sanıldığı kadar kolay olmadığı için pek çok kişinin uzun uğraşlar sonrasında birleştirdiği birikimleri ile konut aldıkları biliniyor. Uzun süreler boyunca çalıştıkları birikimlerini sonunda yatırdıkları konutların başına olumsuz bir durum gelmesi kişileri derin bir üzüntüye boğuyor. Bu durumu engellemek ve konutları garanti kapsamına alabilmek amacıyla konut sigortası gündeme taşınmaya başladı.

Konut sahibi olan kişiler konut sigortası ile evlerini ve dolayısıyla birikimlerini de koruma altına alabiliyorlar. Kredi çekerek ev sahibi olan vatandaşlarda banka tarafından otomatik olarak yapılan konut sigortasının masraflarını karşılayarak süreç boyunca evlerini korumaya alabiliyorlar. Borcu bulunmayan konut sahipleri ise özel sigorta şirketleri ile anlaşma yaparak konut sigortasından faydalanabiliyorlar.

Konut Sigortası Nasıl Yapılır?

Konut sigortasının gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak bu konuda hizmet veren ofislere ve sigorta şirketlerine başvurmak gerekiyor. Başvuruların incelenmesinden sonra belirli bir ücret karşılığında konut sigortası başlatılıyor. Ancak sigorta işlemlerinin başlamasından önce evin asıl değeri inceleniyor. Belirlenen değer üzerinden sigorta işlemi gerçekleştiriliyor.

Konut Sigortasının Kapsadığı Riskler Neler?

Konut sigortasının kapsadığı riskler değerlendirmeye alınırken gelebilecek her türlü zararın karşılanması amaçlanıyor. İstenmeyen pek çok durumun ortaya çıkması ve konutları tehdit altına alması engellenmiş olacak. Konut sahiplerinin bu konuda herhangi bir zarara uğramaları engellenmiş olacak. En çok karşılaşılan risk yangın olduğu için konut sigortası bu riski kapsıyor. Bunun dışında özel risklere karşı da koruma sağlayan sistemde riskler arttıkça ücrette de belirli oranda bir artış yaşanabiliyor. Bu risklere sel, hırsızlık, terör saldırısı gibi seçeneklerde eklenebiliyor.

Konut Sigortası Riskleri Nasıl Belirleniyor?

Konut sigortası yaptırırken kişiler tarafından belirlenen risklerin derecesi merak konusu oldu. Bu riskler konutun bulunduğu semt, karşılaşabileceği riskler, kişilerin yaşam standartlarına göre değişiklik gösteriyor. Evlerin konumu sel tehlikesine uygun bir bölgedeyse sigortanı sel tehlikesini de kapsaması amaçlanıyor. Diğer risklere bakılarak seçenekler belirlenebilir.