Free Shop’ta Satılan Yerli Ürünler İhracat Sayılacak

KDV reformu ile ilgili yapılan çalışmalar son aşamaya kadar geldi. Bakanlığın Başbakanlığa sevk ettiği reform paketinde yer alan konular ise yeni yeni netleşmeye başladı. Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı düzenleme ile Free Shop mağazalarında doğrudan satılan yerli ürünlerin artık ihracat olarak kabul edilmesi de yer alıyor. Bu düzenleme üreticilere hem KDV hem de ÖTV kolaylığı sağlayacak.

Gümrüksüz Satış İmkanı

Gümrüksüz satış alanı olarak tanımlanan Free Shop mağazaları ülkemizde Dış Hatlar bağlantısı olan tüm havalimanlarında ve birçok sınır kapımızda bulunuyor. Bu mağazalarda genel olarak tütün ve tütün mamulleri, alkol, kozmetik ürünleri ve şekerlemeler satılıyor. Bu ürünler genel olarak seyahat sırasında yolcunun kişisel ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşısa da günümüzde daha farklı bir konuma yerleşmiş.

Çok geniş bir alanda ürün barındıran Free Shop mağazalarında İngiliz Çayı bile bulabiliyorsunuz. Bu çayı satın alırken herhangi bir vergi ödemenize de gerek kalmıyor. Ancak Türk ürünlerinin Free Shopta satılırken vergi ödemesi gerekiyordu. Bu durum ürünlerimizin alternatiflerine oranla daha pahalı kalmasına ve doğal olarak da satışının az olmasına yol açıyordu. Bu düzenleme aradaki farklı kaldırarak yerli ürünlerin de vergisiz bir şekilde satılmasını sağlayacak. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan Free Shopların yıllık ortalama 1 milyar Euro satış gerçekleştirdiğini belirten yetkililer artık bu rakamdan yerli ürünün daha fazla pay alabileceğini belirtti.