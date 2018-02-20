Fortune En İyi İşverenler Seçildi
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Fortune En İyi İşverenler Seçildi


Fortune En İyi İşverenler Seçildi
Fortune En İyi İşverenler Seçildi Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 09:37
Anasayfa Şirketler Fortune En İyi İşverenler Seçildi

Great Place to Work tarafından belirlenen en iyi işverenler açıklandı. Fortune 100 listesi ile birlikte araştırma sonuçları dikkat çekti.

Great Place to Work Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırlanan Fortune’s 100 listesi yayımlandı. 2018 listesini belirlemek için 315 binden fazla çalışandan geri bildirim sağlandı. En az 1.000 çalışanı olan şirketlerin değerlendirildiği listede şirketler; yönetici etkinliği, inovasyon, çalışan odaklı yaklaşımlar ve herkes için mükemmel iş yeri kültürü inşa etme boyutlarıyla değerlendirildi. Çalışanların mevcut kurum kültürleri içerisindeki algılarına ve şirketlerin tüm İK uygulamalarının derinlemesine analiz edilmesiyle oluşturulan listenin bu yılki birincisi Salesforce oldu.

Finans, Sağlık ve Teknoloji Şirketleri Ön Planda

Great Place to Work’ün verileri ışığında hazırlanan ve Amerika’nın en iyi işverenlerinin belirlendiği Fortune’s 100 listesinde finans, sağlık ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler öne çıkıyor. Fortune 2018 listesinde; değerler, güven, inovasyon, finansal büyüme, liderlerin yetkinliği ve çalışan potansiyelinin geliştirilmesi olmak üzere altı ölçüt esas alınarak yeni bir metodoloji kullanıldı. Çalışanlarla yapılan Trust Index çalışan anketi, İK uygulamalarının bütününün değerlendirilmesini sağlayan Culture Audit İşyeri Kültürü analizi ile oluşturulan listeye giren şirketlerde yüksek güven kültürü, saygın bir liderlik, gurur ve dostça bir çalışma ortamı özellikleri de dikkate alındı.

Bu Şirketlerde Çalışanların Kariyer Planları Daha Kalıcı

Yapılan analizlere göre, Fortune 100 listesine giren şirketler liste dışı kalan firmalara göre yüzde 16 oranında daha yenilikçi ve yüzde 14 oranında daha çevik bir organizasyon yapısına sahip. Ekonomik performansları ise liste dışı şirketlere göre 2 kat daha yüksek. Fortune 100 listesine dahil olan şirketlerde çalışanlar işe gelmeye yüzde 15 daha istekli, işi sonuçlandırma konusunda ek gayret sarf etmek için yüzde 11 daha gönüllü. Ayrıca müşterilerine mükemmel hizmet verdiklerini düşünen çalışan sayısı yüzde 11 daha fazla. Kariyer planı bağlamında elde edilen verilere göreyse bu şirketlerde çalışanların yüzde 9’u “Burada uzun süre çalışmak istiyorum” diyor.

Listeye Giren Şirketlerin Ekonomik Performansı Diğerlerini Üçe Katlıyor

Fortune 100 araştırmalarına 20 yıl önce başladıklarına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırmalarımız Fortune 100 listesindeki şirketlerin borsadaki hisse senedi endekslerinin liste dışı şirketlere göre iki ila üç kat daha fazla gelir sağladığını gösteriyor. Avantajlar sadece gelir artışı şeklinde gerçekleşmiyor; çalışan bağlılığı, üretkenlik, yenilikçilik, esneklik, çeviklik ve daha iyi müşteri hizmetleri elde edilen faydalardan sadece birkaçı.” dedi.

Yeni Kıstas, Çalışan Potansiyelinin En Üst Düzeye Çıkarılması

İş yapma ve çalışma şekillerinin değiştiğini belirten Toprak, sözlerine şöyle davam etti: “Bu yıl, bir şirketin nasıl mükemmel iş yeri kültürü inşa ettiği ve kurumsal mükemmelliğe nasıl eriştiği konusunda daha doğru bir bilgi edinmemize yardımcı olacak birkaç yeni ölçüt ekledik. Yeni yaklaşımımızın merkezinde çalışan potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması yer alıyor. Şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine ve büyüklüklerine bakmaksızın tüm çalışanlar için sürekli olarak olumlu bir deneyim yaratma oranlarını değerlendiriyoruz.”

2018 Fortune 100 Listesi:

1 Salesforce

51 JM Family Enterprises

2 Wegmans Food Markets

52 EY

3 Ultimate Software

53 Nationwide

4 The Boston Consulting Group

54 Slalom

5 Edward Jones

55 Build-A-Bear Workshop

6 Kimpton Hotels & Restaurants

56 PricewaterhouseCoopers

7 Workday

57 St. Jude Children’s Research Hospital

8 Genentech

58 Perkins Coie

9 Hyatt

59 American Fidelity Assurance

10 Kimley-Horn

60 Accenture

11 Deloitte

61 Credit Acceptance

12 Baird

62 Crowe Horwath

13 Intuit

63 First American Financial Corporation

14 Quicken Loans

64 Dropbox

15 Texas Health Resources

65 BayCare Health System

16 Stryker

66 Sheetz

17 Capital One Financial

67 Hilcorp

18 Cooley

68 Comcast NBCUniversal

19 USAA

69 CHG Healthcare

20 Plante Moran

70 Nugget Market

21 Southern Ohio Medical Center

71 Ryan

22 Pinnacle Financial Partners

72 NuStar Energy

23 American Express

73TDIndustries

24 Camden Property Trust

74 Atlantic Health Sytstem

25 Baptist Health South Florida

75 Hyland

26 Adobe Systems

76 Encompass Home Health & Hospice

27 The Cheesecake Factory

77 Children’s Healthcare of Atlanta

28 SAP America

78 Progressive

29 KPMG

79 Alston & Bird

30 NVIDIA

80 Autodesk

31 Orrick, Herrington & Sutcliffe

81 Kronos

32 Veterans United Home Loans

82 Alliance Data Systems

33 Hilton Worldwide

83 Mars

34 CarMax

84 Activision Blizzard

35 Marriott International

85 Aflac

36 David Weekley Homes

86 T-Mobile U.S.

37 SAS

87 Power Home Remodeling Group

38 Cadence Design Systems

88 Nordstrom

39 VMware

89 Goldman Sachs

40 Allianz Life Insurance Company

90 OhioHealth

41 Scripps Health

91 Methodist Le Bonheur Healthcare

42 Navy Federal Credit Union

92 Devon Energy

43 REI

93 The Container Store

44 Synchrony Financial

94 FedEx

45 World Wide Technology

95 Novo Nordisk

46 Protiviti

96 Baker Donelson

47 Publix Super Markets

97 AbbVie

48 Cisco

98 Delta Air Lines

49 Regeneron Pharmaceuticals

99 Four Seasons Hotels & Resorts

50 Burns & McDonnell

100 AT&T
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