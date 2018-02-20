Fortune En İyi İşverenler Seçildi

Great Place to Work Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırlanan Fortune’s 100 listesi yayımlandı. 2018 listesini belirlemek için 315 binden fazla çalışandan geri bildirim sağlandı. En az 1.000 çalışanı olan şirketlerin değerlendirildiği listede şirketler; yönetici etkinliği, inovasyon, çalışan odaklı yaklaşımlar ve herkes için mükemmel iş yeri kültürü inşa etme boyutlarıyla değerlendirildi. Çalışanların mevcut kurum kültürleri içerisindeki algılarına ve şirketlerin tüm İK uygulamalarının derinlemesine analiz edilmesiyle oluşturulan listenin bu yılki birincisi Salesforce oldu.

Finans, Sağlık ve Teknoloji Şirketleri Ön Planda

Great Place to Work’ün verileri ışığında hazırlanan ve Amerika’nın en iyi işverenlerinin belirlendiği Fortune’s 100 listesinde finans, sağlık ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketler öne çıkıyor. Fortune 2018 listesinde; değerler, güven, inovasyon, finansal büyüme, liderlerin yetkinliği ve çalışan potansiyelinin geliştirilmesi olmak üzere altı ölçüt esas alınarak yeni bir metodoloji kullanıldı. Çalışanlarla yapılan Trust Index çalışan anketi, İK uygulamalarının bütününün değerlendirilmesini sağlayan Culture Audit İşyeri Kültürü analizi ile oluşturulan listeye giren şirketlerde yüksek güven kültürü, saygın bir liderlik, gurur ve dostça bir çalışma ortamı özellikleri de dikkate alındı.

Bu Şirketlerde Çalışanların Kariyer Planları Daha Kalıcı

Yapılan analizlere göre, Fortune 100 listesine giren şirketler liste dışı kalan firmalara göre yüzde 16 oranında daha yenilikçi ve yüzde 14 oranında daha çevik bir organizasyon yapısına sahip. Ekonomik performansları ise liste dışı şirketlere göre 2 kat daha yüksek. Fortune 100 listesine dahil olan şirketlerde çalışanlar işe gelmeye yüzde 15 daha istekli, işi sonuçlandırma konusunda ek gayret sarf etmek için yüzde 11 daha gönüllü. Ayrıca müşterilerine mükemmel hizmet verdiklerini düşünen çalışan sayısı yüzde 11 daha fazla. Kariyer planı bağlamında elde edilen verilere göreyse bu şirketlerde çalışanların yüzde 9’u “Burada uzun süre çalışmak istiyorum” diyor.

Listeye Giren Şirketlerin Ekonomik Performansı Diğerlerini Üçe Katlıyor

Fortune 100 araştırmalarına 20 yıl önce başladıklarına dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırmalarımız Fortune 100 listesindeki şirketlerin borsadaki hisse senedi endekslerinin liste dışı şirketlere göre iki ila üç kat daha fazla gelir sağladığını gösteriyor. Avantajlar sadece gelir artışı şeklinde gerçekleşmiyor; çalışan bağlılığı, üretkenlik, yenilikçilik, esneklik, çeviklik ve daha iyi müşteri hizmetleri elde edilen faydalardan sadece birkaçı.” dedi.

Yeni Kıstas, Çalışan Potansiyelinin En Üst Düzeye Çıkarılması

İş yapma ve çalışma şekillerinin değiştiğini belirten Toprak, sözlerine şöyle davam etti: “Bu yıl, bir şirketin nasıl mükemmel iş yeri kültürü inşa ettiği ve kurumsal mükemmelliğe nasıl eriştiği konusunda daha doğru bir bilgi edinmemize yardımcı olacak birkaç yeni ölçüt ekledik. Yeni yaklaşımımızın merkezinde çalışan potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması yer alıyor. Şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine ve büyüklüklerine bakmaksızın tüm çalışanlar için sürekli olarak olumlu bir deneyim yaratma oranlarını değerlendiriyoruz.”

2018 Fortune 100 Listesi: