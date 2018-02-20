Beşir Derneği Zorlu Koşulları Dinlemiyor
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Beşir Derneği Zorlu Koşulları Dinlemiyor


Beşir Derneği Zorlu Koşulları Dinlemiyor
Beşir Derneği Zorlu Koşulları Dinlemiyor Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 09:43
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Son dönemlerde yaptığı yardımlarla adını duyuran Beşir Derneği zorlu hava koşullarına ve çeşitli aksaklıklara rağmen yaptıkları yardımlarla dikkat çekiyor.

Dağıtım değil yardım yapmak ilkesi ile yola çıkan Beşir Derneği Türkiye’nin birçok noktasında kurduğu 246 temsilcilik, 12 lojistik deposu ve 33 paylaşım noktası ile yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kış mevsiminin çetin şartlarına ve savaş bölgelerinin tehlikelerine göğüs geren dernek, yağmur, çamur demeden yardımlarına devam ediyor. Gıdadan giyime, eğitimden kültür sanata, yakacaktan sağlığa kadar pek çok alanda insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, yardımlarının büyük kısmını Türkiye'de gerçekleştiriyor. Kurulan lojistik depoları sayesinde ulaşımı zor bölgelere giden yardımların duraksamadığına dikkat çeken dernek yetkilileri ihtiyaç sahiplerine ulaşması gereken yardımların aksamamasının kendilerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtiyor.

Eksi 30 Derecede Gıda Yardımları

Özellikle kış aylarında ülkemizin doğusunda sıcaklıklar çok düşük seviyelere inebilir. Bu şartlarda ise kendini kalın kıyafetler ya da yakacakla koruyamayan insanların vücut ısılarının ölümcül seviyelere düşmesi çok olası bir durum. Bu tip durumlara karşı Beşir Derneği soba ve kışlık yakacak yardımları da yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Ağrı’da dernek tarafından 35 haneye gıda ve yakacak yardımı yapılmış ve temel ihtiyaçları karşılanmıştı.

Yaptıkları gıda yardımları ile Ağrı’daki insanların yüzünü güldürdüklerini belirten Beşir Derneği Ağrı Temsilcisi Umut Oğur, “Ağrı’da yaşayan ve önceden sosyal incelemesini yaptığımız ihtiyaç sahibi 35 aileye gıda yardımı yaptık. Eksi 30 derece havada insanların yardımına koşmaya, Beşir Derneği olarak bağışçılarımızın hayırlarına vesile olmaya devam ediyoruz” diyerek yardımların süreceğini dile getiriyor.

Silahların Gölgesinde Muhtaçlara Uzanan El

Dernek, Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden süreçte Suriye’de özgürleştirilen İdlib, Halep, Hama, Azez, Cerablus ve Eriha gibi bölgelerde yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kilis ve Reyhanlı’daki aş evlerinden günlük 200 bin ekmek ve aynı anda 21 bin kişiye sıcak aş sunabilen Beşir Derneği, ülkelerinde yıllardır süren savaş sebebi ile yardıma muhtaç ve mağdur Suriye halkına her türlü yardımı sunabiliyor. Silahların gölgesinde çalışan dernek görevlilerinin, yöre halkına yaptıkları yardımların içerisinde giyecek, yakacak, soba, battaniye ve bir aylık erzak ihtiyacını karşılayacak malzemeler bulunan gıda kolileri yer alıyor. Konu ile ilgili güncel durumu aktaran Beşir Derneği'nin Yurtdışı Koordinatörü Abdülhakim Bayram, “Bölgedeki hayat şartları mevsim koşulları ve savaş koşullarına göre değişkenlik gösteriyor ancak dernek olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hükümetimiz ve TSK’dan gelen bilgiler doğrultusunda hem bölge insanına hem de oluşabilecek bir göç dalgasına karşın kışlık yardım ve lojistik altyapımızla hazırda bekliyoruz” dedi.

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