Ekonomi Bakanlığı Egeli İhracatçıların Sorunlarını Çözüyor

Ekonomi Bakanlığı, ihracatta rekorlar yılı olarak belirlediği 2018 yılı için ortaya koyduğu 169 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı firmaları fabrikalarında ziyaret ederek sağladığı destekleri anlatıyor.

Ekonomi Bakanlığı 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinde 100 ihracatçı firmayı ziyaret edecek.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin yapılan yazılı açıklamaya göre; Ekonomi Bakanlığı, ihracatçıların sorunlarını ilk ağızdan dinleyip çözüm için formüller geliştirecek, ihracat hedeflerinin tutturulması için yol gösterici olacak ve yol haritası çıkaracak.

Ekonomi Bakanlığı heyetleri, 2017 yılında ise; 41 il ve 7 ilçede yerleşik 1.506 firmayı ziyaret etmişti.

Heyetlere Genel Müdürler Başkanlık Edecek

Ekonomi Bakanlığı’nın Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya’yı kapsayan temaslarına Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL başkanlık yapacak. 60 kişiden oluşan heyete 23, 24 ve 25’inci Dönem Denizli Milletvekili, Bakan Danışmanı Mehmet Yüksel iştirak edecek.

İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar, İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz başkanlıklarındaki 10 farklı çalışma grubu tarafından her bir ilde eş zamanlı olarak icra edilecek ziyaretler kapsamında Manisa’da 30 firma ziyaret edilirken, Aydın, Afyon ve Uşak’ta 20’şer firma, Kütahya’da ise; 10 firma ziyaret edilecek.

Söz konusu 100 firmanın ziyaretinde, her bir çalışma grubunda yer alan İhracat Genel Müdürlüğü; İthalat Genel Müdürlüğü; Anlaşmalar Genel Müdürlüğü; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD) Genel Müdürlüğü temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destek ve hizmetler hakkında firma temsilcilerine bilgi verecekler.

Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; son dönemde imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında uygulanan destekler; serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaret edilen firmaların temsilcilerine bilgi verilecek.

Her ilde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek firma ziyaretlerinin yanı sıra, 24 Şubat 2018 tarihinde Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinde firmaların temsilcilerinin katılımı ile Ekonomi Bakanlığı destek ve faaliyetlerine ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Firmalarımıza, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin doğrudan anlatılması ve firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan söz konusu il ziyaretleri, Mayıs ayının ilk yarısına kadar diğer bölgelerimizdeki illere yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecek.

5 İlin İhracatının İthalatını Karşılama Oranı Yüzde 136 Oldu

Ekonomi Bakanlığı’nın iki günlük program dahilinde ziyaret edeceği Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya 2017 yılında 5 milyar 391 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu illerin ithalatı ise 3 milyar 961 milyon dolar oldu. Ekonomi Bakanlığı’nın ziyaret edeceği 5 Ege ili 1 milyar 430 milyon dolar dış ticaret fazlası verirken, ihracatlarının ithalatı karşılama oranı yüzde 136 olarak kayıtlara geçti.

Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya arasında; Manisa, 4 milyar 1 milyon dolarlık ihracat rakamıyla en fazla ihracat yapan il olurken, Aydın 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Afyon 313 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Uşak 248 milyon dolar ve Kütahya 247 milyon dolar ihracata imza attı.