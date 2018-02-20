Euro Bölgesinden Yerel IMF Adımı

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’da yaşanan ve etkileri hala devam eden borç krizi Avrupa’nın kendi para fonunu kurmaya karar vermesine neden oldu. Finansman sorunu yaşamakta olan birlik ülkelerine mali açıdan destek sağlamak için kurulmuş olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yapı itibari ile yeniden düzenlenecek. Avrupa Para Fonu, kurtarma paketi kullanmakta olan ülkelere verilen fonların harcandıkları alanları kontrol ederek bir nevi IMF’nin rolünü üstlenecek. Hali hazırda Euro Bölgesinin 19 üyesi bulunuyor. Bu 19 üyenin liderliğinde gerçekleştirilecek uygulamanın zamanla genişleyebileceği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Lagarde, Yükümüzü Hafifletecek Bir Çalışma

Konu ile ilgili IMF Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesinin kalıcı kurtarma fonu sistemini IMF modelinize benzetmesi fikrini desteklediklerini açıkladı. Lagarde basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu çalışmanın Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu bağımsız kriz yönetim sistemini karşılayabileceğini belirtti.

2010 Yılında İlk Defa Konu Gündeme Geldi

2009 senesinde Yunanistan’da yaşanan borç krizi IMF’in müdahalesini gerektirmiş, Euro bölgesinin üyeleri borçları nedeni ile oluşabilecek herhangi bir istikrarsızlığın tekrarını önleyebilmek amacı ile kendi IMF sistemlerini kurmayı önermişti. Şu anda Almanya ve Fransa’nın desteğine sahip bu fonun kurulmasına parlamento karşı çıkıyor.

Avrupa İstikrar Mekanizması Dört Ülkeyi Krizden Kurtardı

Avrupa Para fonuna dönüştürülmesi planlanan Avrupa İstikrar Mekanizması şimdiye kadar 4 ülkenin borç krizinden kurtarılmasını sağladı. Bu ülkeler arasında Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İrlanda ve Portekiz yer alıyor.