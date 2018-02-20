Turizm Sektörü Fuarlarla Hareketlenecek

Dünyanın en büyük turizm organizasyonlarından biri sayılan ‘ACE of M.I.C.E Fuarı’ 21-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; kreatif etkinliklerden etkinlik teknolojilerine, toplantı endüstrisi ve UNICEO Kurumsal Eğitim Programı’ndan DijiMICE oturumuna, yeşil etkinliklerden kurumsal tanıtımlara kadar geniş bir program katılımcıları bekliyor.

Ace of M.I.C.E Fuarı’nın 5 yıldızlı oteller için çok önemli olduğunun altını çizen Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Satış ve Pazarlama Direktörü Deniz Dikkaya, “MICE tüm dünyada hızla gelişen organizasyon faaliyetlerini kapsıyor. Toplantılar, seminerler, kongreler vb kurumsal organizasyonlar önceden otel bütçelerinin içerisinde yüzde 10 civarında paya sahipken, bugün oteller gelir bütçelerinin neredeyse yarısını bu sektörden gelecek işlere ayırıyor” dedi.

Kongre Turizmi Kritik Öneme Sahip

Türkiye’nin diğer ülkelere nazaran uluslararası kongre ve toplantılara öncelik vermesi gerektiğini belirten Dikkaya, sektörün bir araya gelip, hâlihazırda bulunan birçok sorunu çözmesi gerekiyor dedi. Dikkaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle 2016’da yaşadığımız malum olaylardan dolayı ülkenin zedelenen imajı ilk olarak ve en fazla MICE sektörünü etkiledi. Güvenlik endişesi ile ülkemizden uzaklaşan yabancı organizasyonları kısa vadede geri kazanmak pek mümkün olmuyor. Ancak Ace of MICE Fuarı başta olmak üzere sektöre katkı veren proje üreten dernek ve kurumlar ile bu kaybı kısa zamanda telafi edecek ve artıya geçmesini sağlayacak profesyonellerimizin sayısı hızla artmaktadır.” Fuara ikinci kez katılan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 2013 ve 2017 yıllarında aldığı “Türkiye’nin En İyi İş Oteli” ödülü ile ön plana çıkıyor. Ayrıca Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, 2017 yılında dillendirmeye başladıkları “Kalamış’ta hayat başka” mottosunu Kalamış’ta toplantı başka” sloganı ile duyurmayı hedefliyor