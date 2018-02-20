Otokar’dan Büyük Adım, Bükreş’in Otobüsleri Türkiye’den Gidecek

Otokar’ın Avrupa merkezli iştiraki Otokar Europe, Bükreş Belediyesi tarafından açılan 400 otobüs alımı ihalesini toplam 98,3 milyon Euro bedelle kazandı. Toplu taşıma ihalelerinde Avrupa’da faaliyetini her geçen gün artıran grup, 400 otobüs teslimatının yanı sıra satış sonrasında sekiz yıl boyunca servis hizmetlerini de yerine getirecek.

Toplu Taşıma Sektöründe Hızla Büyüyoruz

Türkiye’nin toplu taşıma sektöründe dünya devleri ile rekabet edebilecek seviyede geliştiğini belirten uzmanlar Bükreş Belediyesi tarafından açılan 320 adet 12 metre, 50 adet 10 metre ve 30 adet 18 metre toplu taşıma otobüsü ihalesinde bir diğer Türk firması Karsan’ın da başarılı bir portre çizdiğini belirtti.

Karsan tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada Bükreş Belediyesi ihalesini katılındığı ancak Karsan’ın ihalede ikinci sırada olduğu belirtildi. İhalenin birinci sıradaki katılımcı lehine sonuçlandığını belirten Karsan açıklaması bu sayede Otokar’ın başarısını da ortaya koymuş oldu.

Teslimatlar İki Yıl İçinde Tamamlanacak

Toplu taşıma sektörü için oldukça büyük rakamlar içeren bu ihaleyi kazanan Otokar Europe teslimatların 2018 ve 2019 yılları içerisinde partiler halinde tamamlanacağını belirtti. Konu ile ilgili kendilerinin gerçekleştirdikleri hazırlıkların toplamda 400 araçlık bu ihalenin kazanılmasında önemli bir payı olduğunu dile getiren firma yetkilileri ilerleyen günlerde Otokar olarak Avrupa genelinde farklı ihalelerde de aktif olacaklarını altını çizdi. Otokar ve Karsan Lübnan toplu taşıma sistemi için de rakip olmuş ve Karsan bu ihaleleri kazanmıştı.