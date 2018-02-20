14 Şeker Fabrikasının Satışı İçin İşlemler Başlatıldı

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile şeker fabrikalarının satışı için çalışmalar başlatılmış ve konu gündeme alınmıştı. Bu konuda hızlı davranan hükümet 14 şeker fabrikasının satışının gerçekleştirilmesi için bu hafta içerisinde ilan yayınlayacak. Yayınlanacak ilanda satışa dahil olacak şeker fabrikaları arasında Afyon, Bor, Ağrı, Burdur, Elbistan, Çorum, Erzurum, Erzincan, Ilgın, Kırşehir, Kastamonu, Yozgat ve Turhal fabrikaları yer alıyor.

Süreç İki Ay İçinde Tamamlanacak

Konu ile ilgili yorum yapan uzmanlar satış ihalelerinin varlık satışı biçiminde gerçekleştirileceğini belirtirken sürecin en fazla iki ay içerisinde tamamlanacağını belirtiyor. Sürecin çeşitli tartışmalara yol açmaması için ihale şartnamelerine belirli maddeler eklenecek. Bu maddeler arasında fabrikaların özelleştirilmelerinin ardından bulundukları illerde üretime devam etmeleri zorunluluğu bulunduğu da belirtiliyor. Ayrıca bu fabrikalara hali hazırda satış yapan çiftçilerin özelleştirme işleminin ardından da satışa devam edebilmeleri için gerekli olanaklar hazırlanacak.

Satış işlemi personele de bir seçme hakkı getiriyor. Dileyen personel fabrikada çalışmaya devam edebilecekken arzu edenlerin 4B kadrosuna geçiş yapabileceği ifade edilenler arasında.

Şeker Fabrikalarının Arazileri Sürece Dahil Edilmeyecek

Şartnamede yer alan bir diğer düzenleme ise şeker fabrikalarının sahip olduğu arazileri ilgilendiriyor. Buna göre ihale sürecine fabrikaların ihtiyaç fazlası arazileri dahil edilmeyecek. Bu sayede üretim dışındaki amaçlar ile ihalelere katılım önlenmiş olacak.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi son 7 yıl içerisinde 2 kere iptal edildi. İlk iptal Danıştay tarafından ikincisi ise Özelleştirme Yüksek Kurulunca gerçekleştirildi.