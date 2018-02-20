20 Şubat Salı Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatlarını mercek altına alan yatırımcı gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. En çok araştırma ise “Çeyrek altın kaç lira oldu” denerek yapılıyor.

Çeyrek Ve Gram Altın Yatırımcısı Dikkat! Fiyatlar Armaya Devam Edecek!

Altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı, 20 Şubat Salı gününün altın fiyatlarını belirlemek için açıldı. Son günlerde artan fiyatlara tanıklık eden piyasa güne nasıl başladı merak ediliyor. Küçük yatırımcı “Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını ararken, daha büyük yatırımcılarsa “Kapalıçarşı gram altın fiyatı kaç lira?” sorgulaması yapıyor.

Piyasa genel anlamda ise alımdan çok satış yönlü hareket ediyor. Altın bozduranlar fiyatlardaki yükselişi fırsata dönüştürmek istediklerini, bu nedenle de ellerindeki altını sattıklarını belirtiyor. Uzmanlarda yatırımcıların bu davranışlarının normal olduğunu, yine de altın bozdurmak için acele edilmemesi gerektiğini, altın fiyatlarının biraz daha artacağını ifade etmeden geçemiyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları

Peki, bugün Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne durumda? Fiyatlar yükseliyor mu, yatay bir seyir mi izliyor yoksa fiyatlarda gerileme var mı? İşte bu soruların yanıtı yeni günün altın fiyatlarında…

Gram Altın Bugün Kaç Lira Oldu?

Kapalıçarşı’da gram altın gün açılışında alış fiyatını 162,25 lira olarak belirledi. Satışlarsa 162,30 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Çeyrek altın bugünün alış işlemlerine 259,66 liradan başlarken, satışta 266,15 liralık fiyattan alıcı buldu.

Yarım Altın Kaç Liraya Yükseldi?

Yarım altın fiyatları alışta 519,32 lira oldu. Satış fiyatı 532,30 liradan devam ediyor.

Tam Altın Güncel Fiyat!

Tam ziynet altında piyasa fiyatı alışta bin 41,64 lira seviyesinden gün açılışı yaptı. Satış fiyatı bin 74 lira 98 kuruş ile dikkat çekti.

Cumhuriyet Altını 20 Şubat Salı

Kültürümüzün bir parçası olan Cumhuriyet altını alış işlemlerinde bin 79 lira 35 kuruşluk fiyatla fiyatlandırıldı. Satış fiyatında bin 95 lira 67 kuruşluk fiyat alıcıyı memnun etti.