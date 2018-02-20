TradeMaster'e Kırklareli Üniversitesinden Destek

Türkiye sermaye piyasalarının lider ve öncü kuruluşu İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Kırklareli Üniversitesi işbirliği ile üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kurulan Finans Laboratuvarı 16 Şubat tarihinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş Yatırım’ın, üniversite öğrencilerini finansal ürünlerle tanıştırmayı ve yatırım yapmanın önemine dikkat çekmeyi hedeflediği TradeMaster Kampüs projesi, Kırıkkale Üniversitesi ile 19 üniversiteye ulaştı.

Açılış törenine Kırklareli Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ, Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yiğit ARIKÖK, İş Bankası Kırklareli Şubesi Müdürü İbrahim ERDOĞAN ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR; “Öğrencilerimiz ‘Finans Laboratuvarı’mızda Finansal Yönetim, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Tablolar Analizi gibi finans, muhasebe, ekonometri ve istatistik alanlarındaki dersleri için bilgisayar destekli uygulamalı eğitim yapacaklar. İşlem piyasalarını TradeMaster uygulaması ile demo şeklinde de olsa uygulayarak tanıyacaklar. İş Yatırım'ın TradeMaster Kampüs projesi kapsamında Üniversitemize kazandırdığımız bu laboratuvar büyük bir fırsattır ve öğrencilerimize önemli katkılar sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yiğit ARIKÖK ise, “TradeMaster Kampüs” projesi kapsamında 19. Laboratuvarı açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere laboratuvardan en iyi şekilde faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

TradeMaster Kampüs Nedir?

TradeMaster Kampüs; İş Yatırım’ın finansal bilinci artırmak için 2013 yılında başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. İş Yatırım bu kapsamda üniversiteler ile işbirliğine giderek, teorik bilgilerin pratik uygulama ile birleşmesini sağlamak için üniversite bünyesinde öğrencilerin gerçek zamanlı verilerle sanal yatırım işlemleri gerçekleştirebilecekleri Elektronik Uygulama Merkezleri kurmaktadır.

TradeMaster Kampüs’ün Bulunduğu Diğer Üniversiteler:

ODTÜ, Bilkent, İzmir Yaşar, İzmir Ekonomi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi.

Bu merkezlerde öğrenciler; bilgisayarlarda kurulu TradeMaster, TradeMaster International ve TradeMaster FX programlarına ait demo uygulamaları sayesinde gerçek zamanlı veriler ile sanal işlem yapabiliyor. İş Yatırım uzmanlarının piyasa bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştıkları, günlük hayattaki uygulamaları derslere taşıdıkları merkez, tam anlamıyla bir finans laboratuvarı olarak kullanılıyor. Gerçek datalar ile piyasaları takip etme ve işlem yapma imkanı bulan genç finansçılar, düzenlenen üniversite içi ve üniversiteler arası TradeMaster Yatırım Ligi yarışmaları ile bilgi ve tecrübelerini test edebiliyorlar.