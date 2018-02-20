E İhracat Yatırımları Giderek Büyüyor
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E İhracat Yatırımları Giderek Büyüyor


E İhracat Yatırımları Giderek Büyüyor
E İhracat Yatırımları Giderek Büyüyor Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 10:36
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan e ticaret faaliyetleri yatırımcıları da olumlu etkiliyor. Türkiye'de sektör hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında e-ticaret ile yapılan satışlar her geçen gün artış gösteriyor. Günümüzde internetten alışverişe gösterilen yoğun ilgi yatırımcının yüzünü güldürüyor. E-İhracat Platformu sektörün hedeflerine ulaşması için önemli açıklamalarda bulundu.

E-Ticaret sektöründe bulunan şirketlerin yurtdışına açılmaları takdirde ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayabileceklerine dikkat çeken E-İhracat Platformu İş Geliştirme Direktörü Ömer Nart, “Türkiye’de bir ekmek bir TL ve asgari maaş ise 1.603,12 TL. Avrupa’nın birçok ülkesinde bir ekmek 1 Euro ve asgari maaş iyi bir seviyede. Buradan yola çıkarak ürünlerinizin fiyatlarını TL’den, Euro’ya çevirdiğinizde günümüz şartlarında 3,8 kat kar marjı oluşmaktadır” dedi.

Avrupa Alışverişini İnternetten Yapıyor

E-İhracat Platformu İş Geliştirme Direktörü Nart, “Avrupa’da yaşayan insanların %70’i yani 565 milyon kişi aktif internet kullanmaktadır. İnternet kullanan her iki kişiden biri internetten alışveriş yapmaktadır. Avrupa’da 229 milyon evde internet bağlantısı vardır. Her evde ortalama yıllık 2 bin Euro internette alışveriş yapılmaktadır” ifadesini kullandı.

Türkiye'de E Ticaret Büyümeye Devam Ediyor
Türkiye’de e-ticaret ile birlikte lojistik sektörünün de büyüdüğünü söyleyen Nart, “Avrupa’nın e-ticaret hacmi 450 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. Geleneksel perakendenin içinde online ticaret hacmi %6’ya tekabül etmektedir. Bu rakam, Türkiye e-ticaret pazarının 90 katı büyüklüğündedir. Fransa’nın 67 milyar Euro, Almanya’nın 80 milyar Euro, İngiltere’nin ise 142 milyar Euro e-ticaret hacmi vardır. Bu 3 dev ülkenin e-ticaret hacmi bütün Avrupa’nın %60’ına denk gelmektedir. Avrupa’daki internet kullanıcıları, online her 5 siparişinden birini Avrupa Birliği dışından satın alıyor. Avrupa Birliği’nin toplamda e-ihracat rakamı ise neredeyse 80 milyar Euro’dur” dedi.

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