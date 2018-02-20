DEİK Hedefine Kuzey ve Batı Afrika'yı Koydu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Şubat 2018-2 Mart 2018 tarihleri arasında Afrika’da Cezayir, Moritanya ve Senegal’e resmi ziyaretleri kapsamında üç ülkeye yönelik iş heyeti programı düzenliyor. 2017 yılının Aralık ayı sonunda Sudan, Çad ve Tunus’a yapılan ziyaretlerden sonra, 2018 yılının ilk büyük Afrika heyet ziyareti gerçekleştirilmiş olacak. Dış ekonomik ilişkilerde 2018 atağında şimdi sıra Kuzey ve Batı Afrika’da.

DEİK tarafından üç ülkede Hükümet temsilcileri ve iş dünyalarının katılımları ile düzenlenecek İş Forumlarında katılımcılara üst düzey ikili iş görüşmeleri imkânı sağlanacak. DEİK, ilgili ülkelerin Devlet Başkanlarına, Başbakan ve Bakanlarına ve ayrıca tüm iş dünyası temsilcilerine Türkiye’yi, DEİK’i ve İş Konseyleri’nin faaliyetlerini anlatacak. Aynı zamanda heyete katılan iş insanlarına da, Afrika’daki iş fırsatları tanıtılarak, gelişen Afrika pazarına açılma potansiyeli sunulacak. Tüm dünyada gelişmiş ekonomilerin gözünü çevirdiği Afrika’da Türk yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı bekleyen büyük fırsatlar gözler önüne serilecek. Moritanya ile 2017 yılının ilk yarısında 58,9 milyon ABD Doları ticaret hacmine ulaşan Türkiye’nin, 2017 yılının tamamında Senegal ile 248,6 milyon ABD Doları, Cezayir ile 2,4 milyar ABD Doları ticaret hacmi bulunuyor. Dış ticaret ve yatırımların Afrika özelinde artırılmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran DEİK Afrika İş Konseyleri, sadece son 2 yılda Cumhurbaşkanı düzeyinde 15 ülkeye iş heyeti ile birlikte ziyaretler düzenlemiş bulunuyor.

Afrika Açılımına İlişkin Notlar:

Hükümetin Afrika açılımı süreci 15. yılını tamamlamış bulunuyor. 15 yılda Türkiye’nin Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2017 arasında 6 kat arttı, 17,5 milyar ABD Dolarına ulaştı. Afrika’da 2004-2017 yılları arasında Türk Büyükelçilik sayımız 3 kattan fazla arttı 41 Büyükelçiliğe ulaştık. Hâlihazırda 45 Afrika ülkesi ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalanmış durumda. 26 Afrika ülkesi ile Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşması imzalandı. 11 ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalandı. Afrika’daki Türk menşeili doğrudan yatırımlar 2003’te 100 milyon ABD Doları iken 2017’de 6,5 milyar ABD Dolarına yaklaştı. Kıta genelinde bugüne dek 78.000 istihdam sağlandı. 1970’lerden bugüne Türk müteahhitlik şirketleri tarafından Afrika’da alınan projelerin hacmi 55 milyar $’ı geçti. Bugün Türk Havayolları Kıtadaki 33 ülkede 51 noktaya uçuş gerçekleştirmekte. Cumhurbaşkanımız son on yıllık dönemde Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 26 Afrika ülkesine 30'dan fazla ziyaret gerçekleştirdi.