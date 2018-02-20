Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!
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Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!


Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 20-02-2018 Saat: 10:50
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü için açtı. Bugünün açılışında BIST 100 endeksi değerini 405,02 puan artırdı.

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ikinci işlem günü için açtı. Bugünün açılışında BIST 100 endeksi değerini 405,02 puan artırdı.

BIST 100 Endeksi Açılışta 116.000 Puanı Aştı

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,35 yükseldi. Bu yükseliş endeks değerine 405,02 puan olarak yansıdı.  BIST 100 endeksinin açılış puanı ise 116 bin 286,98 puan oldu.

Borsa İstanbul’un bugünkü açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,47 oranında değer kazandı. Borsadaki artıştan holding endeksi de nasibini aldı ve yükseliş açılışta yüzde 0,13 olarak ölçüldü.

Borsadaki sektörel endekslerin açılışı da pozitif yönlü oldu. Bir sektör haricindeki tüm sektör endekslerinde artış kaydedildi. Günün en iyi başlangıcını gayrimenkul yatırım ortaklığı yaptı. Artış yüzde 0,92’yi gösterdi. Günün tek gerileyeni ise tekstil, deri olarak dikkat çekti. Endeksteki azalış yüzde 0,01 oldu.

Dünü Değer Kaybıyla Tamamladı

BIST 100 endeksi dünkü açılışta yükseliş yönlü hareket etmişti. Gün sonu ise değer azalışı ile yapıldı. Gün içerisinde 117 bin 521,98’e kadar yükselen endeks, küresel gelişmelerden ve belirsizlik ortamından olumsuz etkilendi. Kapanışta BIST 100 endeksi yüzde 0,54’lük değer kaybı yaşadı. Borsanın kapanış göstergeleriyse 115 bin 881,96 puanı kayıt altına aldı.

Borsa uzmanlarına göre küresel ve jeopolitik gelişmeler BIST 100 endeksini bugünde etkisi altına alacak. Piyasalar bugün Avro Bölgesinin Tüketici Güven Endeksi açıklamasını takip edecek. Bunun yanında Almanya ZEW endeksleri verilerini açıklayacak.

Analistlere göre BIST 100 115 bin noktasında destek konumuna gelmiş olacak. Teknik açıdan yapılan değerlendirmeye göre endesin direnç noktası 117 bin 700 seviyesinde gerçekleşecek. 

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