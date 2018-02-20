Hürriyet Emlak Ürün Direktörü Olarak Gökhan Besen'i Seçti
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Hürriyet Emlak Ürün Direktörü Olarak Gökhan Besen'i Seçti


Hürriyet Emlak Ürün Direktörü Olarak Gökhan Besen'i Seçti
Hürriyet Emlak Ürün Direktörü Olarak Gökhan Besen'i Seçti Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 10:49
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Hürriyet emlak bir süredir yeni ürün direktörü konusunda çalışmalarını devam ettiriyordu. Sonunda Gökhan Besen yeni ürün direktörü olarak belirlendi.

Hürriyet Emlak’ın yeni Ürün Direktörü belli oldu. 24 yıllık sektör tecrübesine sahip olan Gökhan Besen, Hürriyet Emlak’ta Ürün Direktörü olarak çalışmaya başladı.

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak’ta ürün direktörlüğü görevine e-ticaret sektörünün deneyimli isimlerinden Gökhan Besen getirildi. Şubat 2017 itibarıyla göreve başlayan Besen, Hürriyet Emlak’ta çevik ürün yönetimi ve kullanıcı deneyiminden sorumlu olacak. Toplam 24 yıllık sektör tecrübesine sahip olan Gökhan Besen, Hürriyet Emlak’a katılmadan önce 4 yıl boyunca Hepsiburada.com’da ürün ve kullanıcı deneyiminden sorumlu müdür olarak çalıştı.

1975, Ankara doğumlu olan Gökhan Besen, Marmara Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunudur. 1994’den bu yana dijital platformların tasarlanması ve yönetimiyle ilgili çalışmalarda bulundu. Çevik Ürün Yönetimi, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX), Web Analizi, Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO), dijital pazarlama, A/B testi ve kişiselleştirme gibi alanlarda uzmanlaştı

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