Meder Derneği Yönetimi Yeniledi
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Meder Derneği Yönetimi Yeniledi


Meder Derneği Yönetimi Yeniledi
Meder Derneği Yönetimi Yeniledi Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 10:54
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Meşrubatçılar Derneği tarafından bir süredir daha iyi hizmet adına yönetimin yenilenmesi amaçlanıyordu. Bunun üzerine yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Meşrubatçılar Derneği – MEDER Olağan Genel Kurulu sonucunda Esra İren yeniden MEDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türkiye'de meşrubat sanayinin gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine sağladığı katkının arttırılması amacı ile 1994 yılında kurulan MEDER yeni yönetimini seçti.

MEDER Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 2018 Salı günü gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda, Esra İren yeniden MEDER Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Sinan Cem Şahin ve Murat Zengin Başkan Vekili oldu.

Yönetimde Kadın Ağırlığı

Meşrubat sektörünün yüzde 95’ini bünyesinde bulunduran MEDER’in yeni yönetiminde kadın yöneticilerin ağırlıkta olduğu dikkati çekti.

MEDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Esra İren (PepsiCo), Sinan Cem Şahin (Coca-Cola), Murat Zengin (Uludağ İçecek), Pınar Aydın (Coca-Cola), Nuray Seçkin (PepsiCo), Kürşat Apan (DyDo Drinco) Burcu Coşkun (CCI), Kanat Gürel (Red Bull), İnci Elçim (DyDo Drinco) seçildi.

MEDER’in, yurt içindeki ilişkilerini geliştirmek ve sektörün örgütlenmesine destek olmak amacıyla Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'na (TGDF) üyeliği bulunuyor.

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