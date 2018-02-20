Fintech Pazarı Yatırımlarla Rekora Koşuyor

KPMG 2017 dördüncü çeyrek Fintech raporunu hazırladı. Güçlü duruşunu yılın sonunda da koruyan Fintech pazarı, son üç yılda 122 milyar dolarlık yatırımla rekora koşuyor. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “2017 yılında elde edilen yatırım rakamları, Fintech pazarının olgunlaştığını ve yatırımcılar için fırsat anlamına geldiğini gösteriyor. Yatırımlar, sektördeki yükselişin devam edeceğini gösteriyor” dedi.

KPMG’nin 2017 dördüncü çeyrek Fintech raporu, sektörün yükselişini yazdı. Yılın ilk üç çeyreğinde güçlü yatırım rakamlarıyla hızlanan sektör, yılı 31 milyar doların üzerinde yatırımla tamamladı. Güçlü duruşunu 2017’de de koruyan Fintech pazarı, son üç yılda aldığı 122 milyar dolarlık yatırımla rekora koştu. Girişim sermayesi işlemleri 2017’de 1000 adeti geçerken, özel sermaye işlemlerinin sayısı rekor kırarak 139 oldu. Fintech birleşme ve satın alma anlaşmalarının sayısı ise 2017 yılında artış göstererek 336’ya ulaştı.

Cantürk: 2018 Yılı Fırsatlarla Birlikte Geliyor

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Fintech pazarı son üç yılda aldığı yatırım ile rekora koşuyor. Bu rakamlar sektörün olgunlaştığını ve yatırımcıların pazarı ‘fırsat’olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Fintech dünyası çok geniş. Sigorta teknolojileri olan ‘Insurtech’ ve ‘Blockchain’e yönelik ilginin artması, yeni nesil bankalar gibi yıkıcı oyuncuların alanlarında yeterli olgunluğa erişerek finansal hizmetlerin yeni alanlarına odaklanması, Fintech dünyasını ilginç kılıyor. Özellikle Avrupa’da yeni PSD2 düzenlemesi 2018’in fırsatlarla ve yeni iş modelleri ile birlikte geleceğine işaret ediyor” dedi.

Yatırımda ABD Zirvede, Çin İse Frene Bastı

Dünya çapındaki Fintech yatırımlarını bölgesel olarak yorumlayan Cantürk, “2017’nin dördüncü çeyreğinde ‘Aslan payı’nı 149 işlemde 5,8 milyar dolar yatırımla Amerika Birleşik Devletleri aldı. Avrupa da hız kesmedi, dördüncü çeyrekte 94 işlemde 2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Asya’da ise durgunluk hakim. Asya’da 2016 yılında 10 milyar doların üzerindeki Fintech yatırımları, 2017 yılında büyük düşüşle 3,85 milyar dolara geriledi. Asya’daki yatırımların düşmesinde Çin’in frene basması etkili oldu. Çin’de 2017’nin dördüncü çeyreğinde sadece 45,8 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi” dedi.

KPMG’nin 2017 dördüncü çeyrek Fintech raporundan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

2017 yılının üçüncü çeyreğinde 8,5 milyar dolar olan küresel Fintech yatırımları, son çeyrekte artış yakalayarak 8,7 milyar dolara yükseldi.

Yılın üçüncü çeyreğinde 327 olan fintech işlemi sayısı dördüncü çeyrekte 307’ye; girişim sermayesi işlem sayısı 250’den 227’ye düştü. Diğer teknolojiler ve sektörler incelendiğinde, bu düşüş kabul edilebilir oranda kalmış görünüyor.

Küresel girişim sermayesiyatırım hacmi3,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki çeyrekte 3,7 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmişti.

Fintech çıkış işlemleri, yılın son çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık hacim ile yeni bir rekor kırdı. Bu gelişme bize bazı Fintech alanlarının artık doygunluğa ulaşma yolunda olduğunu gösteriyor.

2017 Yatırımları, 2016’daki Gücünü Kaybetmedi

2017 yılı sonu sonuçlarına göre yatırım hacmi 2016 yılı ile aynı seviyede kaldı ve 31 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2017 yılında özel sermaye işlemleri sayısı 139’a ulaştı, yatırım hacmi de 17 milyar dolar oldu.

2017 yılı girişim sermayesi yatırımları açısından son on yılda en yüksek üçüncü yıl oldu.

2016’da ortalama 1 milyon dolar olan “tohum aşaması” melek yatırım işlemlerinin ortalama büyüklüğü 2017’de 1,5 milyon dolara yükseldi. “Erken aşama” yatırım işlemleri ortalaması da 5,1 milyon dolardan 5,5 milyon dolara yükseldi. “Geç aşama” yatırım işlemlerinin ortalama hacmi ise 19,1 milyon dolardan 16 milyon dolara geriledi.

Girişim sermayesiişlemlerine kurumsal katılım 2017 yılında oransal bazda rekor kırarak, toplam yatırımların yüzde 19’una ulaştı.Ancak kurumsal girişim sermayesi yatırım hacmi 2016 yılında 9,6 milyar dolar seviyesinden 2017 yılında 5,4 milyar dolara geriledi.

Kuzey ve Güney Amerika Artış Çizgisini Sürdürdü

Kuzey ve Güney Amerika’daki Fintech yatırımları, bir önceki çeyreğe göre hafif bir artışla 168 işlemde 5,9 milyar dolara ulaştı. 2017 yılında Kuzey ve Güney Amerika’da 711 işlemde 19,8 milyar dolar yatırım yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri dördüncü çeyrekte 5,8 milyar dolar yatırımla zirveyi aldı. Creditas’ın topladığı 50 milyon dolarlık fon ile Brezilya bu alanda önemli bir sıçrama kaydetti.

Brexit’e Rağmen İngiltere Gücünü Korudu

Avrupa’nın Fintech pazarına ilgisi de üst seviyede. Yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa’da 94 işlemde 2 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşti. 2017 genelinde imzalanan 446 işlemde toplam 7,44 milyar dolar Fintech yatırımı yapıldı.

Brexit kararının yarattığı belirsizliklere rağmen İngiltere, Fintech pazarındaki gücünü korudu. Avrupa’daki toplam yatırımın 1,6 milyar dolarlık bölümü İngiltere’den gerçekleşti.

Avrupa’da girişim sermayesi 68 işleme 960 milyon dolar yatırım yaparak, üst üste üçüncü çeyrekte yeni bir rekor kırdı.

Çin Yatırımı Kesince Asya Durgunlaştı