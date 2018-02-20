Şubat Ayında Tüketicinin Güveni Azaldı

Şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçları belli oldu. Endeks, Ocak ayına kıyasla düştü.

Tüketici Güven Endeksindeki Azalış Yüzde 0,1 Oldu!

Şubat ayı tüketici güven endeksi sonuçlarına Türkiye İstatistik Kurumu’yla Merkez Bankası’nın ortak çalışması neticesinde ulaşıldı. Şubat ayı tüketici güven endeksinin belirlenmesinde, tüketici eğilim anketi sonuçları baz alındı. Anket sonuçlarına göre tüketici güven endeksi yılın ikinci ayı olan Şubatta, bir önceki ay olan Ocağa kıyasla yüzde 0,1 oranında geriledi. Şubat ayı tüketici güven endeksi 72,25 değerinde kayda alındı. Bir önceki ayın endeks değeri ise 72,33 olarak açıklanmıştı.

Hanenin Maddi Durum Beklentisi Pozitif Oldu

Şubat ayında yapılan anket sonuçlarına göre hanenin maddi durum beklentisini yansıtan endeks, Ocak ayına kıyasla yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Son durumda hanenin maddi durum beklentisi endeksi değeri 91,3 olarak hesaplandı. Endeks değerindeki artış, ankete katılanların 12 aylık beklentisinin pozitif olmasından kaynaklandı.

Genel Ekonomik Durum Beklentisi Endeksi Yüzde 0,7 Arttı

Yapılan değerlendirmeye göre genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında yükselişe geçti endeksteki artış yüzde 0,7’yi buldu. Şubat ayı genel ekonomik durum beklentisi endeksinin değeri 96,8 olarak belirlendi. Bir önceki ayın endeks değeriyse 96,1 olarak kayıt altına alınmıştı. Endeksin yükselmesinde önümüzdeki 12 ayda genel ekonomik beklentinin daha iyi olacağı beklentisi etkili oldu.

İşsiz Sayısı Beklentisi Negatif Oldu

Aynı ayda işsiz sayısı beklentisi endeksinde düşüşler gözlemlendi. Azalış yüzde 0,9 olarak dikkat çekti. Buna göre Şubat ayı işsiz sayısı beklentisi endeksi 75,3 değerini aldı. Endeks değerindeki azalışın nedeni, ankete katılanların beklentisinin negatif yönlü olmasından kaynaklandı.

Tasarruf Etme İhtimalimiz Düştü

Şubat ayında tasarruf etme ihtimali endeksi de geriledi. Azalış ocak ayına kıyasla yüzde 1,9 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksinin Şubat ayı değeri ise 25,7 olarak kayda geçti.