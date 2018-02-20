Ar-Ge Çalışmalarına Destek Veriliyor

Hayatımızın her aşamasında yer alan Ar-Ge çalışmaları doğrudan insan yaşamını etkiliyor. Dünya ülkeleri de Ar-Ge konusunda birbirleriyle büyük bir yarış içinde ilerliyor. Ar-Ge harcamaları konusunda en büyük atılımı Çin gösterirken, Türkiye Ar-Ge çalışmalarını, Çin’den sonra en hızlı arttıran ülke oldu. Bu kapsamda, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından organize edilen MMG AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmak ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden teknopark, Ar-Ge merkezleri ve üniversite projelerini tek bir çatı altında bir araya getiriyor. MMG 2. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, inovatif projeleri yatırıma dönüştürme amacıyla geçen sene 1624 iş görüşmesine aracılık etti. Zirve, 10.000 ziyaretçi ağırlayarak 73 iş anlaşmasına imza atılmasını sağladı.

Ülkeler artık geleceklerini Ar-Ge yatırımları, teknolojik yenilikler ve sanayide dönüşümler üzerine kurarken ülkemizde de Ar-Ge ve inovasyona verilen önem her geçen gün artıyor. 8 şube 14 temsilciliği ve 4 binin üzerinde üyesi olan MMG, Türkiye’deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

“14 Oturum, 60 Konuşmacı”

Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden MMG 3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Zirvede iki gün boyunca, 14 oturumda 60 konuşmacı yer alacak. İnovasyonun en önemli sorunu olan ticarileşememe, sanayideki dönüşüm, Ar-Ge tabanlı yerel kalkınmanın önündeki engellerin giderilmesi konusunda önemli konular gündeme gelecek. Zirvede Ar-Ge yatırımlarından, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, geliştirilen yerli ve milli teknolojiler yanında önemli konular konuşulacak, çözüm yolları üzerinde durulacak. MMG 3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde sağlıktan uzay araştırmalarına, savunma sanayinden enerjiye, iletişimden çevre konularına kadar buluşlar ve icatlar sergilenecek. Geçen yıl, 10 bin kişinin ziyaret ettiği zirvede bu yıl hedeflenen rakamın 12.500 olması bekleniyor