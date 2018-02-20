LC Waikiki Ödüle Doymadı

LC Waikiki, görme engelli bireylerin hayatlarında kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ve dünyada bir ilk olan “LCW Sense” uygulamasıyla 60 ülkeden yüzlerce projenin katıldığı Mercury Excellence Awards yarışmasında ipi, üç ödülle göğüsledi.

LC Waikiki, “Özel Projeler” kategorisinde altın, “Aplikasyonlar” kategorisinde gümüş ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü. Mercury Awards’tan 3 farklı kategoride 3 ödül birden alan LC Waikiki, LCW Sense projesi ile geçtiğimiz aylarda “Engelleri Aşanlar 2017" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Yenilikçilik Ödülü”, Prida İletişim Ödülleri'nde ise “Sosyal Sorumluluk Ödülü” aldı.

LCW Sense projesinin aldığı ödüllerle ilgili olarak açıklama yapan LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç şunları söyledi; “Milyonlara hitap eden, Türkiye’nin en büyük hazır giyim markası olarak, her kesimin ihtiyaçlarını anlamayı ve destek olmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İletişim sektörünün en prestiji ödüllerinden üç ödülle dönen ve hepimizi mutlu eden bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımızı bu vesileyle gönülden tebrik ediyorum.”

Uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla 1987 yılında ABD’de kurulan ve dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan MerComm’un; reklam, PR, kamu ilişkileri ve kurumsal iletişim projelerini ödüllendirdiği Mercury Excellence Awards bu yıl 29’uncu kez düzenlendi