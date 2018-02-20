Borsa İstanbul’un Halka Arzı İçin Nefesler Tutuldu

Borsa İstanbul halka arz edilecek! Peki, halka arz ne zaman yapılacak? Borsa İstanbul’da son dakika gelişme!

Borsa İstanbul Halka Arza Hız Verdi

Borsa yeni yıla yeni halka arzlarla hızlı bir giriş yaptı. Enerjiden tekstile kadar birçok farklı sektör 2018 yılının ilk günlerinden itibaren Borsa İstanbul dahilinde halka arz edildi. Şirketlerin halka arz işlemlerinde yatırımcının ilgisi ise beklentinin çok üzerinde gerçekleşti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul enerji sektöründe yeni bir halka arza ev sahipliği yaptı.

Açıklama Borsa İstanbul Başkanından Geldi

Borsa cephesinde tüm bu gelişmeler yaşanırken bir süredir Borsa İstanbul’un da halka arz edilmesi beklentiler arasında yer almaktaydı. Bir süredir gündemde olan konu hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan ise Borsa İstanbul’un başkanlık görevini yürütmekte olan Himmet Karadağ’dan başkası değildi. Himmet Karadağ Borsa İstanbul’da halka arz için tarih verdi.

Talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Verildi

Başkan Himmet Karadağ açıklamasında Borsa İstanbul’un ne zaman halka açılacağını ifade etti. Karadağ 2018 yılının ikinci çeyreğine işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen Borsa İstanbul’un halka arz edilmesi konusundaki çalışmalar devam ediyor. Borsa İstanbul’un halka arzı 2018’in ikinci yarısında gerçekleşecek” dedi.

Halka Arz İçin Nefesler Tutuldu

Başkan Karadağ’ın bu son dakika açıklaması Borsa İstanbul’un halka arz tarihinin de netlik kazanmasını beraberinde getirdi. Yatırımcının dikkatini çeken açıklama sevinçle karşılandı. Son durumda Borsa İstanbul için halka arz geri sayımı başladı. Yapılan açıklamaya göre halka arz işlemi Nisan, Mayıs veya Haziran aylarından herhangi birinde tamamlanacak.