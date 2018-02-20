Avrasya Kapı ve Cam Fuarı Yakında Başlıyor
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Avrasya Kapı ve Cam Fuarı Yakında Başlıyor


Avrasya Kapı ve Cam Fuarı Yakında Başlıyor
Avrasya Kapı ve Cam Fuarı Yakında Başlıyor Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 11:15
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Mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen TÜYAP Fuarında Avrasya kapı ve cam fuarı gerçekleştirilecek. Fuar sektörün temsilcilerini bir araya getirecek.

 

Avrasya Kapı, Pencere ve Cam fuarı sektör ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor

Bu yıl 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleşecek dünyanın ikinci, Avrasya Bölgesi’nin ise en büyük ihtisas fuarı Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2018 Fuarı için hazırlıklar için son hız devam ediyor. Son teknolojiyle tasarlanan Ar-Ge destekli inovatif ürünlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan fuar, 65 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor.
Pencere, cam ve kapı endüstrisinin Avrasya Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2018 için geri sayım başladı.

Dünyadaki En Son Teknolojik Gelişmeler Burada…

REED TÜYAP tarafından bu yıl 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek fuar, son teknoloji kullanılarak geliştirilen inovasyon harikası ürünlerin ve enerji verimliliği çözümlerinin yer alacağı global bir buluşma noktası olarak göze çarpıyor. Sektör profesyonellerin ajandasında ilk sırada yer alan fuar, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetleri ve Avrasya Bölgesi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen 65 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Her yıl düzenlenen birbirinden spesifik programlarla da gündem yönetimini üstlenen Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2018, dünyanın öncü cam endüstrisi konferansı Glass Performance Days’e de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 – 10 Mart, 2018 tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan etkinlik, camın tasarımı, kullanımı ve işlenmesindeki yeniliklere özel bir vurgu yapacak.

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