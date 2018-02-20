Opel Corsa’da Büyük Değişim!

Opel’in en başarılı temsilcileri arasında yer alan Corsa elektrikli versiyonla piyasaya sürülecek.

Corsa’nın Elektrikli Versiyonu 2020’de Pazarda!

Almanya merkezli olarak üretim yapan Opel, Corsa modeli hakkında flaş bir karar verdi. Markanın küçük araç sınıfında yer alan model artık elektrikli versiyona da sahip olacak. Otomobilin dev ismi Opel, elektrikli Corsa’nın 2020 yılında itibaren satışa başlayacağını, elektrikli versiyon üzerindeki çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Renault Zoe Ve Opel Corsa Yarışı Başlayacak

Bir gazetede çıkan habere göre yeni versiyon yüzde 100 elektrikli olacak. Gelişmeler bu kapsamda değerlendirildiğinde Corsa’nın elektrikli versiyonu küçük araç sınıfında yer alan diğer araçlarla kıyasıya bir yarışa girecek. Elektrikli Corsa’nın en büyük rakibi ise Renault Zoe olacak.

Opel 2017’de Bin 981 Adet Elektrikli Araç Sattı

Alman otomobil devinin 2017 yılı satış grafiklerine bakıldığında marka geçen sene bin 981 adet elektrikli araç satışı yaptı. Bu satışlar Avrupalı ülkelerde gerçekleşti. Bilindiği üzere Opel 2017 yılında Peugeot bünyesine geçti. Değişim sonrasında Opel Ampera-E üretim bantlarından indirildi ve üretim durduruldu. İşte Opel Ampera-E’deki boşluğu şimdi elektrikli Corsa dolduracak. Buda satışlara olumlu yansıyacak.

Corsa’nın geçen sene ulaştığı satış adeti ise 231 binin üzerinde oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Corsa’nın bütün versiyonlarının üretimi tek merkeze toplandı. Bu merkezse İspanya’da faaliyet halinde olan Zaragoza fabrikası olarak kaydedildi.

2024’te Tüm Modellerin Hibrit Ve Elekrikli Versiyonları Satışta!

Otomobil sektöründeki elektrikli değişimine ayak uyduran Opel, üretim bantlarından çıkan tüm modellerin elektrikli ve hibrit versiyonlarına da geçiş yapacak. Buna göre hem üretim hem satış süreci 2024’e gelindiğinde elektrikli veya hibrit seçenekleriyle devam edecek.