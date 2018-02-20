Roche ve GE Arasında Kanser İçin Ortak Çalışma

Roche ve GE, kanser ve yoğun bakım hastaları hakkında daha hızlı ve daha doğru karar alınmasını sağlayacak bir yazılımın birlikte geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı

İstanbul, 20 Şubat 2018 – Diagnostik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Roche ile GE, klinik karar vermede destek çözümleri geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda stratejik bir işbirliğine imza attı. Anlaşma öncelikli olarak kanser ve yoğun bakım hastalarının kişiselleştirilmiş tedavi seçeneklerini hızlandıran ve geliştiren ürünlere odaklanacak. Gelişmiş analiz yöntemleri kullanarak klinik kararların alınmasını sağlayan iş akışı çözümleri ve uygulamaları sunacak işbirliği sayesinde diagnostik sektöründe ilk kez bu kapsamda bir ortak dijital platform hayata geçmiş olacak.

GE ile yapılan bu işbirliğinin klinik karar verme aşamasında yenilikçi çözümler sağlayacağını belirten Roche Diagnostics CEO’su Roland Diggelmann, amaçlarının klinisyenlere ve ilgili paydaşlara hastaları hakkında doğru zamanda doğru karar vermelerine olanak sağlayacak dijital çözümler sunmak olduğunu söyledi.

Sağlık sektöründeki iki büyük şirketin ilk defa dijital, in-vivo ve in-vitro diagnostik alanında bu derece büyük bir ortaklık gerçekleştirdiğini ifade eden GE Sağlık CEO’su Kieran Murphy ise bu işbirliğinin tüketiciler, hastalar ve sağlık sektörü için veri kaynaklı kişiye özel sağlık çözümlerinin oluşturulmasını hızlandıracağını söyledi.

Platform sayesinde in-vivo (canlı bünyesinde) ve in-vitro (laboratuvar ortamında) veriler, hasta kayıtları, en iyi tıbbi uygulamalar, gerçek zamanlı görüntüleme ve en son çıkan araştırma sonuçları ilgili mevzuata uygun olarak hatasız bir şekilde entegre ve analiz edilecek. Platform ile birlikte klinisyenler hastalarına doğru tedaviyi ve kaliteli sağlık hizmetini sağlamak için kapsamlı bir karar desteğine sahip olacak. Örneğin, onkoloji alanında farklı uzmanlıklara sahip bir ekip, ellerindeki kapsamlı veri tablosu sayesinde tedavinin her aşamasında kararlarını gözden geçirebilecek, birlikte çalışabilecek veya tedavi konusunda eş zamanlı olarak hareket edebilecek. Yoğun bakım ünitesinde ise hastadan elde edilen veriler hastanın biyobelirteçlerine, genomik ve sekanslama verilerine entegre edilerek, doktorların ciddi komplikasyonları tanımlamalarına veya oluşmadan önce tahmin etmelerine yardımcı olacak.