DowDuPont 2017 Yılı Değerlendirmesi Yaptı

Küresel pazara birinci sınıf yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetler sunan DowDuPont, 2017 dördüncü çeyrek ve 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. Devam eden operasyonlardan elde edilen 2017 GAAP hisse başına kazanç 0,95 dolar olarak açıklanırken, proforma ayarlı hisse başına kazanç ise yüzde 22 artışla 3,40 dolar oldu. DowDuPont icra kurulu başkanı Ed Breen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dördüncü çeyrek işletme sonuçlarımız 2017 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz güçlü performansı devam ettirdi. Çeyrek dönemde ve yılın genelinde toplam gelirlerle kâr-zarar hanemizde çift basamaklı bir büyüme kaydettik” dedi.

Yapılan açıklamaya göre DowDuPont’un 2017 yılı dördüncü çeyrek net satışları, tüm işletme segmentlerinde ve coğrafyalardaki kazanımlarla birlikte yüzde 13 artarak 20,1 milyar dolar oldu. Devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kazancı 0,95 dolar olurken, proforma ayarlı hisse başına kazançlar ise bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 3,40 dolar oldu.

DowDuPont icra kurulu başkanı Ed Breen yaptığı açıklamada, “Dördüncü çeyrek işletme sonuçlarımız 2017 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz güçlü performansı devam ettirdi. Çeyrek dönemde ve yılın genelinde toplam gelirlerle kâr-zarar hanemizde çift basamaklı bir büyüme kaydettik,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılı sonuçlarımız ürünlerimizin pek çoğuna yönelik altta yatan sağlam talebi, inovasyon lokomotifimizin gücünü ve büyüyen pazarlardaki lider konumlarımızı yansıtıyor. Bu sonuçları, şirket birleşmemizi tamamlarken elde ettik.Kilit nihai pazarlarda iş kollarımızı yeniden gruplandırdık ve maliyet sinerjisi programlarımızdan 800 milyon doların üstünde uzun vadeli projeksiyon tasarrufu elde ettik. Kaydettiğimiz ilerlemeyi dikkate alarak, maliyet sinerjileriyle ilgili taahhüdümüzü yüzde 10 yukarı çekerek 3 milyar dolardan 3,3 milyar dolara çıkarıyoruz. Planlanan halka açık şirketlerin kuruluşuyla ilgili de önemli ilerleme kaydediyoruz. Hâlihazırda şirket kuruluşlarının bugünden itibaren 14 ile 16 ay içinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

DowDuPont yönetim kurulu başkanı Andrew Liveris ise “Küresel ekonomik yayılmanın gidişatı, tüketici ve iş çevrelerinin güveni, istihdam ve ücret artışı ile imalat ve altyapı yatırımı faaliyetlerindeki sağlam temellerin güdümünde ivme kazandı,” dedi. Liveris sözlerini şöyle sürdürdü, “Özellikle ABD, Almanya, Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ekonomilerde geniş tabanlı büyümeye dair güçlü lider göstergeler görmeye devam ediyoruz. Ayrıca, iş çevrelerinden gelen ilk sinyaller; ABD vergi reformunun, geliştirilmiş rekabetçilikten ve işletmeleri destekleyen teşviklerden de yararlanacak yerli sermaye yatırımları için bir katalizör görevi göreceğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra, gelişmekte olan ekonomilerde, özellikle Hindistan ve Çin’de olmak üzere aynı zamanda Afrika ve Orta Doğu’da da yükselişe geçen orta sınıf sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam ediyor. Bütün bunlar, Malzeme Bilimi, Tarım ve Özel Ürünler sektörlerinde artan ihtiyaçları karşılamak için iyi bir konumda bulunan DowDuPont’un portföyündeki ürün ve teknolojiler açısından iyiye işaret. Önümüzdeki dönemde, değer yaratma kaldıraçlarımız açık ve net: bu şirket birleşmesi işlemine dair maliyet ve büyüme sinerjilerini daha da açığa çıkarmaya devam etmek, ilk aşamadaki başarımızdan istifade ederek bugün duyurduğumuz gelişmiş maliyet sinerjisi taahhüdümüzü yerine getirmek; süregelen büyüme yatırımlarımızdan ve güçlü inovasyon yapımızdan yeni ürünler ortaya çıkarmak; ayrıca bugün duyurusunu yaptığımız hızlandırılmış zaman çizelgesine göre sektörlerinde lider üç şirketin kuruluşunu ve ayrılmasını hızla gerçekleştirmek.”