Pirelli Global Ticaretten Sorumlu Yöneticiliği İçin Murat Akyıldız'ı Seçti

Geliştirdiği ürün ve çözümleriyle dünya lastik sektörünün öncülerinden Pirelli marka ticari lastiklerin üreticisi Prometeon Tyre Group’ta 2016 yılından bu yana Avrupa Bölgesi CEO’luğu görevini yürütmekte olan Murat Akyıldız, Global Chief Commercial Officer (Global Ticaretten Sorumlu Yönetici) pozisyonuna getirildi. Murat Akyıldız yeni görevi kapsamında, şirketin Milano’daki genel merkezinde Prometeon Tyre Group’un dünya çapındaki 4 bölgesinin ticari yönetiminin yanı sıra global satış, pazarlama, tedarik zinciri, orijinal ekipman ve tarım birimlerinin de başında olacak.

Murat Akyıldız’ın şirkette tepe yöneticilerden biri olması Türkiye’nin Prometeon Tyre Group içerisindeki önemini daha da artıracak. Türkiye halihazırda Prometeon Tyre Group için önemli bir üretim, yönetim ve yetenek merkezi olarak konumlanıyor.

Prometeon Tepe Yönetiminde Üç Türk

Prometeon Tyre Group’un Ocak 2018’de açıkladığı üst yönetim listesinde Murat Akyıldız ile birlikte iki Türk yönetici daha yer alıyor. Yeni yapılanmada Alp Günvaran Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su olarak Prometeon’un dünya çapındaki 4 ana bölgesinden birisinin yöneticiliği görevini üstlenirken, Remzi Ejderoğlu ise Prometeon Bilişim ve İletişim Teknolojileri Direktörü olarak görev almaya başladı.

Murat Akyıldız Hakkında

1971 yılında doğan Murat Akyıldız, profesyonel iş hayatına 1994 yılında Procter & Gamble (P&G) firmasında başladı. 1994 yılından 2010’a kadar dünyanın farklı bölgelerinde pazarlama ve müşteri iş geliştirme departmanlarında birçok farklı görev üstlenen Akyıldız, 2010 yılında İsviçre’de yerleşik P&G Prestige firmasının Global Yönetici Direktörlüğü görevine getirildi.

2015 yılında Türkiye, Orta Doğu, Afrika CEO’su olarak Pirelli’de göreve başlayan Akyıldız 2017 yılında Prometeon Avrupa Bölgesi CEO’su olarak atanmıştı. Murat Akyıldız Ocak 2018’de gerçekleşen yeniden yapılanma kapsamında Prometeon Tyre Group’ta Chief Commercial Officer görevini üstlenecek.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat Akyıldız, evli ve 2 kız çocuk babasıdır.