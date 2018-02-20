QNB Group'tan 3.5 Milyar Dolarlık Teminatsız Kredi Sendikasyonu Hakkında Açıklama
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QNB Group'tan 3.5 Milyar Dolarlık Teminatsız Kredi Sendikasyonu Hakkında Açıklama


QNB Group'tan 3.5 Milyar Dolarlık Teminatsız Kredi Sendikasyonu Hakkında Açıklama
QNB Group'tan 3.5 Milyar Dolarlık Teminatsız Kredi Sendikasyonu Hakkında Açıklama Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 11:52
Anasayfa Bankalar QNB Group'tan 3.5 Milyar Dolarlık Teminatsız Kredi Sendikasyonu Hakkında Açıklama

Büyük finans kuruluşlarından birisi olarak bilinen GMQ Finansbank yeni açıklamasıyla 3.5 milyar dolar değerinde teminatsız kredi için sendikasyon çalışmalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini özellikle belirtti.

Doha, 19 Şubat 2018 -- Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük finans kuruluşu QNB Group, 3,5 milyar dolar değerindeki üç yıl vadeli teminatsız sendikasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. 21 uluslararası bankanın desteğiyle gerçekleştirilen sendikasyonda, piyasadan gelen güçlü talep sebebiyle tutar da arttırıldı. Bu sendikasyon genel finansman amacıyla alınmıştır.

Sendikasyonu Bank of America Merrill Lynch International Limited (BAML), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Londra Şubesi, Intesa Sanpaolo S.P.A., QFC Şubesi, Mizuho Bank Ltd. (Mizuho), Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve United Overseas Bank Limited dahil olmak üzere 9 banka tam olarak üstlendi. İşlemde, BAMLDokümantasyon Koordinatörü; Mizuho ise, Sendikasyon Koordinatörü ve Kredi Aracısı olarak yer aldılar.

Grup ayrıca, bu yeni kredi olanağını sağlamadan önce aldığı 3 milyar dolarlık sendikasyon kredisini tamamen geri ödemiş olduğunu da duyurdu.

QNB Grubu CEO’su Ali Al-Kuwari şunları söyledi: “QNB Grubu, mevcut sendikasyon kredisi olanağının yeniden finanse edilmesinden ve büyütülmesinden büyük mutluluk duyuyor. Bu başarılı sonuç, QNB Grubu ile yakın işbirliği içindeki Üst Düzey Küresel Bankaların güçlü talebinin bir yansıması ve yatırımcıların 2017’deki güçlü finansal sonuçlarımıza, Grup stratejimize ve finansal pozisyonumuza duyduğu güvenin de bir göstergesidir.”

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