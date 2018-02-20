HSBC 2017 Kârını Yüzde 100’ün Üzerine Taşıdı!

HSBC 2017 yılına ilişkin finansal raporunu tamamladı. Bankanın vergi öncesindeki kârı geçen sene yüzde 100’ün üzerinde arttı.

HSBC 2017 Yılı Finansal Sonuçlarından Beklediğini Bulamadı

HSBC geçen senenin mali göstergelerini sonuçlandırdı. Elde edilen verilere göre bankanı vergi öncesinde ulaştığı kâr yüzde 142 oldu. Vergi öncesindeki kâr artış kaydederken, Amerika’daki vergi reformu bankanın zararını artırdı. Yakalanan kâr öngörülenin çok gerisinde gerçekleşti.

Avrupa’nın Gözdesi HSBC!

HSBC Avrupa’nın en değerli bankaları arasında yer alıyor. Banka piyasa değeri açısından değerlendirildiğinde Avrupa’da lider konumda! Bankadan yapılan açıklamaya göre geçen senenin vergi öncesinde ulaşılan kârı 17 milyar 200 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın yani 2016 yılının vergi öncesindeki kârı ise 7 milyar 100 milyon dolar olarak kayda alınmıştı. Piyasa uzmanları yıl içerisinde HSBC’nin vergi öncesi kârını 19 milyar 500 milyon dolar olarak tahmin etmişti. 2017 yılı mali tabloları ise bu beklentinin büyük ölçüde altında kaldı.

ABD’nin Vergi Reformu Bankaya 1,3 Milyar Dolar Kayıp Yaşattı

Tahminlerin yakalanamamasında ABD yönetiminin vergiye yönelik yaptığı düzenlemeler etkili oldu. Uygulamaya konan vergi reformu bankanın geçen yılki mali göstergelerine olumsuz yansıdı. Bu yansıma 1 milyar 300 milyon dolar seviyesinde hayata geçti.

HSBC’den yapılan açıklamaya göre bir defalık kalemler hariç tutulduğunda, vergi öncesinde ulaşılan kâr 20 milyar 900 milyon dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yılın aynı şekilde yapılan hesapları ise kârın 18 milyar 900 milyon dolar olduğunu gösterdi.

Bankanın geçen seneki net kârı ise 9 milyar 680 milyon dolara ulaştı. Toplam gelirlerdeki artış sonrasında yakalanan gelir 51 milyar 400 milyon dolara denk geldi.