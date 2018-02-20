Sinpaş Yeni Kampanyasıyla Ev Aldırıyor

Süper markalar Türkiye araştırmasında 4986 marka arasından iki kez üst üste ‘Süper Marka’ seçilerek, büyük bir başarıya imza atan Sinpaş, şimdide oluşturduğu süper kampanyasıyla Finans Merkezi’nin kapılarını aralayacak. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne yürüme mesafesinde konumlanan Sinpaş Finans Şehir’de 5.240 TL taksitleev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Gayrimenkul sektöründe daima yeniliklere imza atan Sinpaş Yapı, tüm detayları titizlikle çalışılmış en yeni projesi Sinpaş Finans Şehir’ de yeni kampanyasıyla çok heyecanlandırıyor. Süper markalar Türkiye araştırmasında ikinci kez ‘Süper Marka’ seçilerek, büyük bir başarıya imza atan Sinpaş, hazırladığı kampanya ile her geçen gün değerlenen Finans Şehir projesinde 5.240 TL taksitle ev alma fırsatı sunuyor.

Özgün Bir Şehir Kuruluyor

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin finansal kalbi işlevini görecek, dünyanın en önemli yatırım üslerinden biri olarak planlanıyor. Sinpaş Finans Şehir, Finans Merkezi’nin hemen yanı başında toplam 2.550 konuttan oluşuyor. Ayrıca home ofis, ticari alanlar ve 36 bin 500 metrekarelik dev bir şehir parkından oluşan konseptiyle ‘şehirli, modern ve seçkin’ bir yaşam sunuyor. Tamamlanmasının ardından 50 bine yakın beyaz yakalı çalışana istihdam sağlaması beklenen Uluslararası İstanbul Finans Merkezi'nin en yakın komşusu olan proje şehrin merkezinde yaşayıp şehir hayatından keyif alanların tercihi olacak.

Örnekleri Avrupa ve ABD’de Cazibe Merkezi Oldu

Londra, New York, Dubai gibi dünyanın önde gelen finans merkezlerinde örneği olan ‘finans dünyası içindeki zengin yaşam’ konsepti, Sinpaş Finans Şehir ile İstanbul’da hayat buluyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne yürüme mesafesinde konumlanan Sinpaş Finans Şehir; ‘birlikte yaşama’ ve şehri tüm dokularıyla deneyimleme kavramlarına odaklanan ‘şehirli’ konseptiyle tasarlandı. Elit ve seçkin detaylarıyla şehrin enerjik dokusunu ve sıcaklığını yaşatmayı hedefleyen Sinpaş Finans Şehir, yerli ve yabancı iş dünyasına yeni ve özgün bir yaşam tarzı vadediyor. Sinpaş Finans Şehir’ in merkezi konumu ve bu özel konsepti, aynı zamanda hızla değer kazanacak çok güçlü bir yatırım potansiyeli sunuyor.

İstanbul’dan Dünyaya Ulaşma İmkânı

Finans Merkezi ile birlikte yapılacak olan yeni yol bağlantıları ve E5, TEM otoyollarıyla ulaşım çok daha kolay sağlanabilecek. Yeni açılacak ve halihazırda yapımına başlanmış olan Göztepe Ataşehir Metro hattıyla İstanbul’un her noktasına dakikalar içinde ulaşılabilecek.

Finansın Merkezine Yürüme Mesafesinde Yaşama Konforu

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, yaşama geçmesiyle birlikte dünyanın en önemli küresel finans üslerinden birisi olacak. Burada yaşayanlar da Dünyanın Yeni Finans Merkezi’ne yürüme mesafesinde kendine özgü stiliyle, yepyeni bir şehir yaşamını deneyimleyecek

Az Katlı Özgün Mimari ile Ferah Bir Yaşam

Bulunduğu bölgenin aksine az katlı yatay mimarisiyle özgün ve ferah bir yaşam sunacak olan Sinpaş Finans Şehir, tuğla ve doğal taş görünümüne sahip dış cepheleriyle de ayrışıyor. Proje, tüm detayları keyifle ve titizlikle çalışılmış yüksek tavanlarıyla müstakil bir evin rahatlığını ve ferahlığını sağlıyor. Evlerin tümünde sokağa çıkmadan sokağı hissetmenize ve yaşamanıza imkân verecek geniş balkonlar bulunuyor. Ayrıca hiçbir projede örneği bulunmayan bir yenilik olarak Sinpaş’ın bu projesinde özel konseptlerle geliştirilmiş her apartmanın arka cephelerinin baktığı büyük ve özel konseptli iç bahçeler bulunuyor. İnce zevkli bir mimariyle yapıların cephe ve iç mekânlarının birbiriyle uyumlu ve süreklilik içinde olması hedeflenerek, trendlerden bağımsız mekân anlayışı, doğal malzeme yelpazesiyle bir araya getirildi.

Finans Şehir’i Zenginleştiren Donatılar

Sinpaş Finans Şehir içindeki meydanı, dev şehir parkı, eğitim ve sağlık kompleksleri, çocuk oyun alanları, konseptli iç bahçeleri, kafe ve restoranları, mağazaları, spor kompleksi ve Çarşısı ile her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı. Sinpaş Finans Şehir, 36 bin 500 metrekarelik dev şehir parkı, piknik alanları, göletler ve oturma terasları ile yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyor. Uzun yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet parkurları, eğitim ve spor kompleksleri, şehir meydanı, çocuk oyun alanları, kafe ve restoranları, ünlü markaların yer alacağı mağazaları ve Çarşı bölümü, Sinpaş Finans Şehir’de yaşamı çok özel ve konforlu kılıyor. Geniş kaldırımların olduğu sokaklarda bisikletle dolaşmak da ayrı bir keyif olacak. Açık havada yer alan kütüphane ve mutfağın yanı sıra gastronomi bahçeleri, koruluk içindeki Lezzet Meydanı, zeytin, ıhlamur ve meyve bahçeleri ile lounge alanı da keyifli anlara ev sahipliği yapacak. Çocuklarda Sinpaş’ın konsept çocuk parkı Parky’nin birbirinden eğlenceli oyun donatılarının tadını doyasıya çıkaracak

Burada Bisiklet Hayatınızın Parçası Olacak

Konut ile şehir hayatını kaynaştırmayı amaçlayan Sinpaş Finans Şehir de özel kaldırım tasarımları, kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve su öğeleri ile ‘şehirli’ konsepti yaşam buluyor. Kaldırımların kent yaşantısına katılabilmek için genişlediği ve adeta mekânlaştığı projede, sokakları yaşamanın keyfi bir başka olacak. Bir yaşam tarzı olarak bisiklet kullanımını da güncel hayata dahil eden proje, şehir dokusu içinde Avrupa’da örnekleri görülen bisikletle özgürce dolaşmaya imkân verecek.