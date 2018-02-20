Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralıkta Yüzde 16 Arttı

T.C. Merkez Bankası 2017’nin Aralık ayını kapsayan kısa vadeli dış borç stoku istatistik sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık Ayında Arttı

T.C. Merkez Bankası tarafından yapılana açıklamaya göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Aralık ayında 117 milyar 700 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın kısa vadeli dış borç stokundan yüzde 16 fazla oldu.

2017 yılının Aralık ayında bankalardan kaynaklanan kısa vadeli dış borç stokundaki artış yüzde 8,5 olarak hesaplandı. Bu kapsamdaki borç 66 milyon dolara denk geldi. Aynı ayda öteki sektörlerden kaynaklanan kısa vadeli dış borç stokundaki artış yüzde 27,2’yi buldu. Artış sonrasındaki borç 51 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bankaların yurtdışından kullandığı kısa vadeye sahip krediler 2017’nin Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,1’lik artış kaydederek, 16 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönem baz alındığında bankalar dışındaki yurtdışı yerleşiklerinin döviz hesaplarındaki artış yüzde 17,5’i buldu. Döviz tevdiat hesapları toplamı 19 milyar 600 milyon dolar olarak kayda geçti. Bunun yanında yurtiçi yerleşik bankaların mevduatlarındaki değişim yüzde 2,8’lik gerileme kaydederek, 16 milyar 800 milyon dolara düştü.

Yurt dışı yerleşiklerinki lira türündeki mevduatlar 2017 yılında, 2016’ya kıyasla yüzde 7,9’luk sıçramaya yaşadı ve 13 milyar 100 milyon doları gösterdi.

Diğer sektörler başlığı altında toplanan ithalat borçlarında Türkiye’nin borç miktarı yılın son ayında 40 milyar 700 milyon dolar olarak tespit edildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük artışı kanıtlar nitelikte oldu.

Merkez Bankası kısa vadeli dış borç stoku incelemesinde borçları, borçlu bazında da değerlendirdi. Sonuçlara göre kamunun kısa vadeli borcundaki artış, bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 11,5 oranında arttı. Toplam borçsa 22 milyar dolar oldu. Özel sektörün borcunda ise yüzde 20,7’lik artış belirlendi. Tutarsa 95 milyar 600 milyon dolar olarak kayda alındı.