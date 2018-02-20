Çağla Bademi Severler Dikkat! Kilosu 50 Lira!
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Çağla Bademi Severler Dikkat! Kilosu 50 Lira!


Çağla Bademi Severler Dikkat! Kilosu 50 Lira!
Çağla Bademi Severler Dikkat! Kilosu 50 Lira! Çiğdem Yeniay - Tarih: 20-02-2018 Saat: 12:42
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Çağla bademinde hasat başladı. Yılın ilk hasadında çağlanın kilosu 40 ile 50 lira arasında alıcı buldu.

Çağla bademinde hasat başladı. Yılın ilk hasadında çağlanın kilosu 40 ile 50 lira arasında alıcı buldu.

Datçalı Üretici İlk Hasat için Düğmeye Bastı

Ilıman bir iklime sahip olan Datça Türkiye’de çağla bademi hasadının ilk yapıldığı yer olarak biliniyor. Datçalı çağla bademi üreticileri 2018’in ilk hasadını yapmak için sonunda bahçelere indi. Bölgede etkili olan soğuk hava bu sene hasadı geçe bıraktı. Hasat için sabırsızlanan üreticiler badem ağaçlarından çağlaları toplamaya an itibariyle başladı. taze çağla bademi ilk hasatta Datça’da 40 ile 50 liradan alıcı buldu.

Rekolte Beklentinin Altında Kalabilir

Datça ilçesinin köylerinde yoğun olarak yetiştirilen badem vatandaşların geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bu yılki hasadın soğuktan dolayı geç kalması üreticiyi tedirgin etti. Çağla üreticileri bekledikleri rekolteye ulaşamamaktan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

İlçede üretim yapan Aslan Kavas adlı çiftçi, Ocak ayındaki soğukların çağlayı olumsuz etkilediğini, çiçeklere zarar verdiğini, olumsuz hava şartlarının hasadı da geçe bıraktığını ifade etti. Hasattaki gecikmeninse 15 gün olduğunu aktardı. Kavas, sezon başında ağaçlardaki çiçeklenmenin oldukça yoğun olduğunu, bunun kendilerine umut verdiğini; fakat ilerleyen günlerde soğuk hava nedeniyle çiçeklerin döküldüğünü belirtti.

Kilosu 50 Liradan 40 Liraya Düştü

Üreticiler olarak bu seneki hasattan pek umutlu olmadıklarının altını çizerek, “Çağla bademi rekoltesinden beklediğimizin altında kalacağız. Bu durum badem üretim miktarına da olumsuz yansıyacak. Fiyatlar düşük rekolte nedeniyle yükselecek” dedi. çağla bademinin satış fiyatı hakkında konuşan üretici ilk hasattaki fiyatın 50 lira olduğunu, bugünlerdeki fiyatınsa kilo başına 40 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi. 

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