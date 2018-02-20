Yılın 365 Günü İndirim Olmaz! Düzenleme Şart!

TESK Genel Başkanı mağazaların 365 gün devam eden indirimli satışlarına düzenleme talep etti.

Büyük Mağazalar Yılın Her Günü İndirimde!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan yazılı açıklama, Türkiye’de yılın her günü devam eden indirimli satışlar konusunda oldu.

Palandöken açıklamasında büyük mağazaların yılın her gününde indirimli satış ilanları verdiklerine, durumun tüketiciler açısından inandırıcılığını yitirdiğine, söz konusu indirimli satışların tüketiciyi yanılma amaçlı yapıldığına ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin bir ön önce hayata geçirilmesi gerektiğine değindi.

İndirim Yazıları Alışkanlık Yaptı

TESK Genel Başkanı özellikle büyük mağazaları vitrinlerindeki indirim yazılarına işaret ederek, “Tüketicilerin gözü bu indirim ilanlarına artık aşina oldu. Yılın her sezonunda devam eden indirimli satışlar, tasfiye ilanları tüketicide alışkanlık yarattı. Söz konusu yazılara bir çözüm getirilmesi, gerekli düzenlemenin yapılması gerekiyor” dedi. Palandöken, tüketicilerin ilgili yazılara inanmadığının da altını çizerek, “Yılın 365 günü devam eden indirimler inandırıcı bulunmuyor. Tüketicinin büyük mağazalara olan güveni neredeyse bitti. Markalar ve satış noktaları bu konuda kendilerine çeki düzen vermeli ya da gerekli düzenleme bir an önce hayata geçirilerek, konu kökten çözülmeli” şeklinde konuştu. Yazılı açıklamada indirim uygulamasının Avrupalı ülkelerdeki örneklerine de değinerek, “Avrupalı ülkelerde indirim sezonları yılın belirli aylarında devam eder. Kışlık indirimler Ocak ayında başlar, yaz indirimleri ise Temmuz ile Ağustos aylarında uygulanır. Türkiye’deki indirimlerse yıl boyunca hiç kesintiye uğramıyor. Bu nedenle konun düzenlenmesi gerekiyor” dedi. Geçen yıllarda indirimlerin meslek odalarınca belirlendiğini ifade ederek, odaların yeniden devreye girmesi çağrısında bulundu. Büyük mağazalar tarafından yapılan kampanyaların küçük esnafa etkilerinin olumsuz olduğunun altını çizdi.