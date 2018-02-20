KFC’de Tavuk Bitti! Kepenk İndi!

Dünyanın dört bir köşesinde fast food sektöründe hizmet veren KFC, tavuk tedarik edemeyince kepenk indirmek zorunda kaldı.

800 KFC Restoranı Tavuksuz Kaldı!

Dünyada ilk KFC’de yaşandı. Fast food zinciriyle ünlü marka satacak tavuk bulamadı. Tavuk kıtlığı 800 hizmet noktasının öğlen saatinde kapanmasını beraberinde getirdi.

KFC’nin böyle bir sorunla karşı karşıya kalmasında şirketin tedarik zincirinde yaşanan lojistik sıkıntı etkili oldu. Yeterli tavuk tedarik edilemedi. Satacak tavuk kalmayınca KFC, Britanya’da hizmet veren sayısı yüzleri bulan hizmet noktasındaki faaliyetlerine zorunlu olarak ara verdi.

Yapılan hesaplamalara göre fast food devinin Birleşik Krallık ve İngiltere’de en az 900 restoranı bulunuyor. Dün yaşanan tavuk sıkıntısı ise bu restoranların 800 tanesini olumsuz etkiledi. Gün ortasında kepenk indiren KFC müşterilerin tepkisine neden oldu. Zincire ait bazı restoranlarsa birkaç saatlik ara sonrasında yeniden tavuk satışına başladı.

Avrupa’nın En Büyük Pazarı Britanya

Hızlı tüketimin en büyük isimleri arasında yer alan şirket için Britanya ayrı bir öneme sahip. Çünkü Britanya, Avrupa’nın en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Şirket Açıklaması Yeni iş Ortağına İşaret Etti

Yaşanan sıkıntı sonrasında şirket müşterilerine açıklama yapmak zorunda kaldı. KFC açıklamasında tavuk temininde yeni iş ortağı olan DHL ile uyum sorunu yaşadıklarını, ilk etapta bu ve bunun gibi küçük sorunların yaşanabileceğini, teslimatlardaki gecikmelerin müşterileri olumsuz etkilediğini belirtti. Sorunun aşılması adına çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizdi.

Lojistik Firması Bir Hafta Önce Değişmişti

KFC’deki lojistik iş ortağı geçen hafta değişmişti. Şirkete lojistik hizmeti sağlayan Bidvest ile yapılan iş anlaşması sonlandırılmış, bunun yerine DHL ile çalışılmaya başlanmıştı.