KFC’de Tavuk Bitti! Kepenk İndi!
Advert Advert Advert

KFC’de Tavuk Bitti! Kepenk İndi!


KFC’de Tavuk Bitti! Kepenk İndi!
KFC’de Tavuk Bitti! Kepenk İndi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 20-02-2018 Saat: 13:16
Anasayfa Şirketler KFC’de Tavuk Bitti! Kepenk İndi!

Dünyanın dört bir köşesinde fast food sektöründe hizmet veren KFC, tavuk tedarik edemeyince kepenk indirmek zorunda kaldı.

Dünyanın dört bir köşesinde fast food sektöründe hizmet veren KFC, tavuk tedarik edemeyince kepenk indirmek zorunda kaldı.

800 KFC Restoranı Tavuksuz Kaldı!

Dünyada ilk KFC’de yaşandı. Fast food zinciriyle ünlü marka satacak tavuk bulamadı. Tavuk kıtlığı 800 hizmet noktasının öğlen saatinde kapanmasını beraberinde getirdi.

KFC’nin böyle bir sorunla karşı karşıya kalmasında şirketin tedarik zincirinde yaşanan lojistik sıkıntı etkili oldu. Yeterli tavuk tedarik edilemedi. Satacak tavuk kalmayınca KFC, Britanya’da hizmet veren sayısı yüzleri bulan hizmet noktasındaki faaliyetlerine zorunlu olarak ara verdi.

Yapılan hesaplamalara göre fast food devinin Birleşik Krallık ve İngiltere’de en az 900 restoranı bulunuyor. Dün yaşanan tavuk sıkıntısı ise bu restoranların 800 tanesini olumsuz etkiledi. Gün ortasında kepenk indiren KFC müşterilerin tepkisine neden oldu. Zincire ait bazı restoranlarsa birkaç saatlik ara sonrasında yeniden tavuk satışına başladı.

Avrupa’nın En Büyük Pazarı Britanya

Hızlı tüketimin en büyük isimleri arasında yer alan şirket için Britanya ayrı bir öneme sahip. Çünkü Britanya, Avrupa’nın en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Şirket Açıklaması Yeni iş Ortağına İşaret Etti

Yaşanan sıkıntı sonrasında şirket müşterilerine açıklama yapmak zorunda kaldı. KFC açıklamasında tavuk temininde yeni iş ortağı olan DHL ile uyum sorunu yaşadıklarını, ilk etapta bu ve bunun gibi küçük sorunların yaşanabileceğini, teslimatlardaki gecikmelerin müşterileri olumsuz etkilediğini belirtti. Sorunun aşılması adına çalışmaların aralıksız devam ettiğinin altını çizdi.

Lojistik Firması Bir Hafta Önce Değişmişti

KFC’deki lojistik iş ortağı geçen hafta değişmişti. Şirkete lojistik hizmeti sağlayan Bidvest ile yapılan iş anlaşması sonlandırılmış, bunun yerine DHL ile çalışılmaya başlanmıştı. 

kfc fast food fast food sektörü birleşik krallık ingiltere britanya
KREDİ HABERLERİ
Kredi Çekemeyenlere Öneriler Kredi Çekemeyenlere Öneriler Vatandaşların farklı ihtiyaçlarını maddi anlamda karşılamak için bankalara başvurdukları banka kredileri bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!
20 Şubat Salı Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları
20 Şubat Salı Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları