Securitas Kıdemli Çalışanlarına Ödül Verdi

Türkiye genelinde 2017 senesinde en çok istihdam sağlayan şirketler arasında 22’üncü sırada yer alan Securitas, güvenlik sektörü içerisinde de 13 bin çalışanı ile listenin ilk sıralarında yer alıyor. “Securitas Çalışanlarıdır” mottosuyla çıktığı yolda emin adımlarla ilerleyen Securitas, 10’uncu ve 20’inci yıllarını dolduran çalışanlarını ödüllendirdiği Saha Kıdem Ödül Töreni’nin 4’üncüsünü 16 Şubat 2017 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirdi.

Securitas İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Securitas Ülke Yönetimi ve Securitas’ta 10’uncu ve 20’inci yıllarını dolduran Güvenlik Görevlileri katıldı. İzgören Akademi’den Gökhan Okçu sunumuyla renklendirdiği ve 285 çalışanının ödüllendirildiği törende konuşan Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu “Bilgi lideri olarak sektördeki değişime liderlik ediyoruz. Teknolojinin hayatımızdaki yeri giderek artıyor, güvenlik çalışanları olarak değişime ayak uydurmamız ve dijital dünyaya uyum sağlamamız önemli. 2020’de verimli, farklı, sürdürülebilir, insan bilgi ve teknolojiyle harmanlanmış bir güvenlik anlayışında olacağız. Bu yolculukta çalışanlarımız yani insan her zaman çok önemli. Kıdeminiz yanına kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar katmanız önemli. Geri kalmayın kendinizi geliştirin. Bugün burada mesleğini layıkıyla yapan 13 bin kişiden oluşan Securitas ailesinin içerisinde 10’uncu ve 20’inci yıllarını tamamlayan çalışanlarımızla bir aradayız. Her geçen gün bir adım daha ileriye giden Güvenlik sektörü, bu mesleğe inananlarla değer buluyor. Ben burada işine gönül vermiş onlarca kişiyi bir arada görmenin mutluluğu içerisindeyim. Emekleriniz ve inancınız için teşekkürler, birlikte hayal kurmaya ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 farklı sektörden 717 kurum ve kuruluşa, 72 ilde, 2242 hizmet noktasında güvenlik hizmeti veren Securitas Türkiye’nin 9 bölge müdürlüğü, 50 şube müdürlüğü ve 13.000’e yakın çalışanı bulunmaktadır.