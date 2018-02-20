Securitas Kıdemli Çalışanlarına Ödül Verdi
Advert Advert Advert

Securitas Kıdemli Çalışanlarına Ödül Verdi


Securitas Kıdemli Çalışanlarına Ödül Verdi
Securitas Kıdemli Çalışanlarına Ödül Verdi Elif İşçi - Tarih: 20-02-2018 Saat: 12:41
Anasayfa Şirketler Securitas Kıdemli Çalışanlarına Ödül Verdi

2017 yılı değerlendirmesi yapıldığı zaman ülkede en fazla istihdamı sağlayan Securitas şirketi kıdemli olan çalışanlarına ödül verdi.

Türkiye genelinde 2017 senesinde en çok istihdam sağlayan şirketler arasında 22’üncü sırada yer alan Securitas, güvenlik sektörü içerisinde de 13 bin çalışanı ile listenin ilk sıralarında yer alıyor. “Securitas Çalışanlarıdır” mottosuyla çıktığı yolda emin adımlarla ilerleyen Securitas, 10’uncu ve 20’inci yıllarını dolduran çalışanlarını ödüllendirdiği Saha Kıdem Ödül Töreni’nin 4’üncüsünü 16 Şubat 2017 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirdi.

Securitas İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine Securitas Ülke Yönetimi ve Securitas’ta 10’uncu ve 20’inci yıllarını dolduran Güvenlik Görevlileri katıldı. İzgören Akademi’den Gökhan Okçu sunumuyla renklendirdiği ve 285 çalışanının ödüllendirildiği törende konuşan Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu “Bilgi lideri olarak sektördeki değişime liderlik ediyoruz. Teknolojinin hayatımızdaki yeri giderek artıyor, güvenlik çalışanları olarak değişime ayak uydurmamız ve dijital dünyaya uyum sağlamamız önemli. 2020’de verimli, farklı, sürdürülebilir, insan bilgi ve teknolojiyle harmanlanmış bir güvenlik anlayışında olacağız. Bu yolculukta çalışanlarımız yani insan her zaman çok önemli. Kıdeminiz yanına kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar katmanız önemli. Geri kalmayın kendinizi geliştirin. Bugün burada mesleğini layıkıyla yapan 13 bin kişiden oluşan Securitas ailesinin içerisinde 10’uncu ve 20’inci yıllarını tamamlayan çalışanlarımızla bir aradayız. Her geçen gün bir adım daha ileriye giden Güvenlik sektörü, bu mesleğe inananlarla değer buluyor. Ben burada işine gönül vermiş onlarca kişiyi bir arada görmenin mutluluğu içerisindeyim. Emekleriniz ve inancınız için teşekkürler, birlikte hayal kurmaya ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 farklı sektörden 717 kurum ve kuruluşa, 72 ilde, 2242 hizmet noktasında güvenlik hizmeti veren Securitas Türkiye’nin 9 bölge müdürlüğü, 50 şube müdürlüğü ve 13.000’e yakın çalışanı bulunmaktadır.

securitas ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Kredi Çekemeyenlere Öneriler Kredi Çekemeyenlere Öneriler Vatandaşların farklı ihtiyaçlarını maddi anlamda karşılamak için bankalara başvurdukları banka kredileri bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi?
Öğrenciler Kredi Çekebilir Mi? Pek çok öğrenci de maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak için zaman zaman kredi çekmeyi düşünüyorlar. Ancak bankaların öğrencilere kredi verip vermeyecekleri de merak konusu halinde geldi.
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim?
Devam Eden Kredinin Üzerine Yenisini Çekebilir Miyim? Vatandaşlar tarafından çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere çekilen banka kredilerinin pek çok çeşidi bulunuyor. Bankacılık sektörünün de kredi konusunda verdiği hizmetler her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!
Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı!
20 Şubat Salı Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları
20 Şubat Salı Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları