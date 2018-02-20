Birinci Sınıf Zeytinyağları TİKA Sayesinde Dünyaya Tanıtılacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA)’nın desteğiyle Karadağ'ın güneyinde bulunan Ulcinj'de açılan zeytinyağı üretim tesisi, küresel pazarlara açılmayı planlıyor. TİKA, turistik olmasınaek olarak ülkede zeytin yetiştirilebilen nadir bölgelerden biri olan Ulcinj'e bağlı Pistula köyünde, "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında geçen sene Aralık ayında zeytinyağı üretim tesisi açtı.

Zeytin ağaçlarının arasına kurulan ve açıldığı günden beri büyük bir hassasiyetle işletilen tesiste, iki fazlı kapalı sistemle yapılan soğuk sıkım tekniğiyle zeytinin aroması ve kalitesi korunuyor ve zeytinin hasat sonrası bekleme süresi düşürülerek asit oranı yükselmeden işleniyor. Bu sayede kaliteli zeytinyağı üretiliyor.

TİKA, kırsal kesimde yaşayan ailelerin refah seviyesinin yükseltilmesi ve istihdamına katkı sağlanması için zeytin üreticilerini toplayarak bölgede sosyal dayanışma sağlıyor. Üretilen ürünlerin pazarlanması için kurulan "Maslinari Pistule" Zeytin Üreticileri Birliğinden yapılan açıklamada, TİKA'nın destekleri sayesinde yapılan ilk denemelerde toplam 6 bin litrelik zeytinyağı elde edildiğini bildirdi. Açıklamalarda, laboratuvar çalışmaları sonucunda zeytinyağının birinci sınıf kalitede olduğuna dikkat çekildi.

Her Sezon Ortalama 10 Bin Ton Zeytin Hasat Ediliyor

Yüzölçümü olarak küçük fakat toprak yönünden oldukça verimli olan Ulcinj'de, 80 bin yaşlı ve 40 bin genç olmak üzere toplam 120 bin meyve veren zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin hasadının yapıldığı Ekim aylarında ise ağaç başına 35 ila 150 kilogram verim sağlanıyor. Ulcinj'de sezonluk elde edilen 10 bin tonluk zeytin hasatının sonunda 200 ton civarında zeytinyağı üretilebiliyor. TİKA'nın yapmış olduğu açıklamalarda, Ulcinj'de zeytinyağı üreticiliğiyle ilgilenen çiftçilerin çok az sayıda sıkma makinesi bulunduğu dile getirildi. Üreticilerin elinde kaliteli zeytin ağacı olmasına karşın ürünlerini kazanca dönüştüremedikleri ve bu noktada TİKA'nın devreye girdiği vurgulandı.