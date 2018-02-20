Tarlada Kaldı! Lahananın Kilosu 10 Kurşun Altına Düştü
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Tarlada Kaldı! Lahananın Kilosu 10 Kurşun Altına Düştü


Tarlada Kaldı! Lahananın Kilosu 10 Kurşun Altına Düştü
Tarlada Kaldı! Lahananın Kilosu 10 Kurşun Altına Düştü Dilara Bozdoğan - Tarih: 20-02-2018 Saat: 14:14
Anasayfa Eko Gündem Tarlada Kaldı! Lahananın Kilosu 10 Kurşun Altına Düştü

Kışlık sebze ekim arazilerinin 2016 senesine göre yüzde 50 oranında artış gösterdiği Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lahananın fiyatı, plansız ekim ve yetersiz talep sebebiyle 10 kuruşun altında kaldı.

Kışlık sebze ekim arazilerinin 2016 senesine kıyasla yüzde 50 oranında artış gösterdiği Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, plansız ekim ve düşük talep sebebiyle tarlada kalan lahana, tonu 70 liradan hayvan yemi olarak kullanıldı. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ilçenin 520 bin dönüm ekilebilir arazisiyle Türkiye'nin en büyük tarım merkezlerinden olduğuna dikkat çekti. Özellikle sebze üretimi konusunda dikkat çeken Yenişehir’den Türkiye'nin her bölgesine ve hatta yurt dışına ürün gönderildiğini dile getiren Aktaş, ilçede üretimin çok kaliteli olduğunu belirterek, bu nedenle ürünlerin beğenilerek tüketildiğini aktardı.

Kar Yağmaması Yazın Da Üretimi Etkileyebilir

Yenişehir'de lahana, brokoli, karnabahar, pırasa gibi kış sebzelerinin üretiminin çok fazla olduğuna işaret eden Aktaş, ürün fiyatlarının bu sene üreticileri memnun etmediğini söyledi. Rekoltede geçen senelere kıyasla ciddi oranda artış olduğunu fakat kar yağmayınca ve kış soğuğu gelmeyince vatandaşın kış sebzelerini tüketmediğini ifade eden Aktaş, bu sebeple bazı ürünlerin satılamadığını belirterek, kar yağmadığı için yaz aylarının daha zor geçeceğini düşündüğünü anlattı. Göletlerdeki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğünü bildiren Aktaş, hava sıcaklığının 35 derecelerin üstünde olması halinde sebzede verim kaybı yaşanabileceğinden bahsetti.

2016- 2017 sezonunda bölgede kış sebzesi ekim alanının 10 bin dekar olduğunu ifade eden Aktaş, geçen sezon ürünlerin daha pahalı olduğunu, çiftçilerin para kazanınca bu sezon daha fazla ekim yaptığını dile getirdi. Aktaş, ekim arazilerinde geçen seneye kıyasla yüzde 50 artış olduğunu ve 15 bin dekarda üretim yapıldığını belirtti.

Lahana Yenişehir Ziraat Odası Sadi Aktaş Bursa Yenişehir
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