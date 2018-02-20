Türk Mühendislerin Uygulaması! YACHTSUPP

Türk mühendislerin geliştirdiği ve yat sektörüyle ilgili birçok çözümü aynı anda tek bir platformdan kullanıcılarına sunan akıllı telefon uygulaması YACHTSUPP, özellikle yat sahipleri ve yat satın almak isteyenler olmak üzere sektörün bütün paydaşlarını bir araya topluyor.

Technolera Girişim Geliştirme Merkezi tarafından faaliyete alınan uygulamanın Türk yat endüstrisine ciddi oranda katkı sağlayacağı düşünülüyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Technolera kurucu ortağı Ömür Filiz, YACHTSUPP uygulamasının küresel yatçılık sektörü paydaşlarına yönelik dijital hizmetler sunmak için Türk girişimciler tarafından geliştirildiğini dile getirdi. Dünyanın öncü isimleriyle rekabet etmeye hazırlandıklarını belirten Filiz, dünyadaki mobil yatçılık uygulamalarına göre çok fazla üstün özelliğe sahip olan YACHTSUPP uygulamasının global yat sektörünün önemli oyuncuları olan Yachting Pages, Yachtneeds, Bluewater ve Yachtharbour gibi şirketlerle rekabet edeceğine dikkat çekti.

Uygulamanın, yat sektörüne yönelik birçok çözümü aynı anda tek bir platformdan kullanıcılara sunduğunu ve geliştirilme sürecinin bir sene sürdüğünü dile getiren Filiz, YACHTSUPP uygulamasının yat sahiplerini, yat satın almak isteyenleri, yat kaptanlarını, yat personelini, yat sektörüne hizmet veren tedarikçi şirketleri, yat turizmine ve deniz hobisi bulunan tüm vatandaşlara hitap ettiğini belirtti.

Türk Yatçılık Sektörünü Uluslararası Arenaya Taşıyacak

Hedeflerinden birisinin ise Türkiye'nin yat turizmi sektöründeki tecrübelerini uluslararası boyuta taşımak ve dünyadaki en yeni yatçılık gelişmelerini Türkiye'deki yat sektörüne aktarmak olduğunu dile getiren Ömür Filiz, YACHTSUPP'ın Türk girişimcilerin İngiltere'de oluşturduğu Mobile Yachting Solution Technologies’e ait olduğunu belirterek, uluslararası pazarda daha aktif olmak ve fuarlara daha kolay katılabilmek için bu yolu tercih ettiklerini anlattı.

Uygulamanın ilk aşamada Doğu Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve Ege'deki yat sektörünü kapsama altına aldığını, ikinci aşamada ise Dalmaçya kıyı şeridi, Batı Akdeniz, Orta Doğu, ABD ve İngiltere'yi de kapsayarak çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Filiz, uygulamanın Türk yatçılık sektörünün global yatçılık sistemine girmesini sağlayacağını vurguladı.